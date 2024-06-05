蘇清泉再敗訴屏縣長選舉無效訴訟　聲明痛批司法失望

▲立法委員蘇清泉 。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨立委蘇清泉2022年競選屏東縣長期間，以1萬多票輸給周春米，他提出當選無效之訴，屏東地院一審判決他敗訴，他不服上訴，高雄高分院今(5)日下午宣判，判決他敗訴；他對此做出回應。

本屆屏東縣長選舉，蘇清泉以1萬1077票敗北，他以計票不公、選務瑕疵等理由提起選舉無效、當選無效之訴，聲請保全證據後遭到駁回。屏東地院審理，2023年5月30日判決他敗訴。他不服提出上訴，高雄高分院今宣判，他再度敗訴。

蘇清泉得知發表聲明，「這一屆屏東縣長選舉，有太多疏失、錯誤與作票疑慮，這些經典的選舉舞弊，我們都不可思議地親眼目睹了。我們已比對並提出開標過程不合理的輸入次數，但可供電腦存取的開票過程電子紀錄檔，一審法官不願意調查，更可議的是法官未嚴守分際，沒有主動申請迴避，在我們的訴訟進行中，她的老公律師與周春米緊密的接觸，承辦屏東縣政府其他二審訴訟案件，這樣的瓜田李下讓民眾難以信服」。

聲明書又說「而二審法官也害怕打開潘朵拉的盒子，沒有詳實調查，僅開一次庭就草草結束，最不可思議的是，從中選會到一審法院、二審法院，他們都承認選務存有這些嚴重問題，但是，從頭到尾他們就是不肯對這件事做出補救，一句輕描淡寫的『不影響選舉結果』就打發掉，我無法接受判決，屏東鄉親也無法接受。我們對司法深感失望，淪為執政者的工具，這是前所未有的國家危機」。

「錯誤就是該匡正，『做一票也是作票』這是最基本的道理。明知有錯而不處理，到哪裡都說不過去。民主選舉，是奠基在合法的程序下，有合法的程序，當選者才有正當性，才有實行公權力的合法基礎，中選會、一審跟二審的法院，沒有針對符合合法性、正當性做出應有的判斷，無法用道理說服民眾，令人不滿，也令人遺憾」。

「屏東司法長久以來，辦案不看證據，看顏色，周典論案該調查的也都調查了，已偵辦那麼久，既不調查也不給交保，要看上級同意才願放人，要關到得到滿意的答案為止，標準的押人取供，執政者伸手介入的痕跡斑斑，這是我們要的司法嗎？」

「惟有大家覺醒，強力監督，司法才能公正，才能造福百姓，否則司法只是淪為當權者的工具，雖然二審法院判決定讞，但在本案判決的法理基礎上，有著不可忽視的瑕疵，清泉會接到判決書後，跟律師團充份討論，再決定下一步」。