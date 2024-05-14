一日二連敗！彭文正告中選會4官員、向法官求償　一起敗訴

▲彭文正遭通緝滯留美國未歸，他在台灣的訴訟，一天內兩件敗訴。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

遭通緝的政論節目主持人彭文正，對不少人提出訴訟，其中在高等法院中的訴訟，14日一天內二件敗訴。包含他不滿台北地方法院法官張詠惠駁回蔡英文總統論文確認之訴，向法官求償200萬元，以及他對中選會前主委李進勇等4名官員自訴妨害名譽等案件，高等法院均駁回。

彭文正對蔡英文的學位、論文窮追猛打，打從蔡英文上任以來，彭文正就不斷質疑其真實性，並不斷發表言論。檢方最後對他依照加重誹謗罪嫌，提起公訴。2021年10月間，檢方傳喚他出庭應訊，但他卻滯留美國不願出庭。檢方當庭請求拘提，但法院認為我國司法權不及於美國，拘提並無實益，直接發布通緝。至今超過2年半，彭文正均未返國。

另外彭文正被通緝前就提出民事訴訟，要求確認蔡英文的論文、博士學位不存在。但最後案件由台北地方法院法官張詠惠二度駁回彭文正的請求，全案因此確定。他不滿張詠惠駁回他的訴訟，讓他名譽受損，先前就向張詠惠求償200萬元，敗訴確定。這次他又以名譽權、訴訟權受損害為由，再請求張詠惠賠償200萬元並將敗訴理由登報，但一審法院駁回，高等法院14日的二審也再度駁回。

彭文正不僅本件敗訴，他2020年2月間在網路節目中，質疑蔡英文總統大選得票數817萬票的真實性。中央選舉委員會針對彭文正的發言，發布新聞稿澄清。但彭文正認為中選會的作法侵害他的名譽權，因此以時任中選會主委李進勇、副主委陳朝建、綜合規劃處處長高美莉、以及綜合規劃處專員徐易麟等4人為被告，自訴4人妨害名譽罪。

彭文正的自訴一審遭駁回，他再上訴第二審，但高等法院審理後，也在14日再度駁回他的自訴。彭文正一天內兩起案件敗訴，但這兩案也都可以上訴第三審。