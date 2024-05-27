黑鮪價格跌谷底　蘇清泉嘆「魚賤傷民」盼政府加大宣傳力道

▲關心黑鮪魚價格，蘇清泉重申盼政府加大宣傳力道 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

黑鮪魚近期價格跌至谷底，國民黨立委蘇清泉接到漁民陳情，向屏東縣政府東港區漁會喊話要求重視，卻被有心人士刻意「誤導」。蘇清泉今（27）日回應，自己關心漁民漁業問題始終如一，重申希望政府正視東港漁民眼前困境，加大宣傳力道，讓旅客都能來東港享用美味的黑鮪魚。

「到底是誰在關心基層民眾？」蘇清泉指出，近年養殖漁業外銷受阻，經由他積極推動，打開了龍虎石班魚銷往中國大陸的通路，產地魚價從每台斤100元，一路攀升到今年每台斤200元的新高點，這便是明證。他呼籲民進黨政府，要正視漁民眼前困境，針對問題解決問題，才是正辦。

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蘇清泉表示，冷凍櫃是應該要建置，讓民眾能夠一整年都有美味的黑鮪魚可以享用，但建置冷凍櫃需要時間，不是眼前漁民遇到問題的解決之道。

他指出，「魚賤傷民」，擔心基層漁民一整年就等這一季的銷售，卻遇到旺季不旺，價格大跌，整年心血會因此泡湯，不料有人卻刻意誤導，令人遺憾。

蘇清泉表示，他個人遭人刻意汙衊事小，能夠因此吸引政敵一起關注到黑鮪魚價過低，吸引媒體都來關心到漁民血本無歸，這是好事，他希望大家一起來關切東港漁業，注意到黑鮪魚物美價廉，都能來東港享用美食，這正符合他的初衷。