澳洲擴大募兵接受外籍永久居民　服役90天可申請入籍

▲申請者服役滿90天就有望成為澳洲公民，且未來這項作法有可能開放至其他國家。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲為了擴大軍隊規模，副總理兼國防部長馬爾斯宣布擴大招募資格，讓擁有澳洲永久居留權的外籍人士也能入伍，且服役滿90天有望成為澳洲公民。目前首批開放的國家是紐西蘭，自2024年7月1日起，只要在澳洲住滿一年、近2年沒有在外國軍隊服役，就能申請加入澳洲國防軍，並於2025年起向其他國家開放。

SBS中文網、澳洲廣播公司等報導，澳洲國防軍現階段面臨4400人員短缺，這項最新募兵政策是澳洲4月份公布的國防戰略一環，要讓更多人加入國防軍隊。馬爾斯（Richard Marles）表示，此舉對於應對澳洲未來數年的安全挑戰至關重要。

依據規定，自今年7月1日起，在澳洲住滿1年的紐西蘭籍永久居民將有資格申請加入澳洲國防軍，在提出申請的前2年沒有在外國軍隊服役，且必須能夠獲得澳洲公民身份。到了2025年1月，符合上述標準的美國、英國、加拿大籍公民若通過必要安全檢查，也有資格申請。

申請者服役滿90天將有資格獲得澳洲國籍，有望成為澳洲公民，且未來這項作法有可能開放至其他國家。

澳洲國防部人事部長吉奧（Matt Keogh）說明，招募行動不會帶走其他國家的國民，而是招募獲得永久居民身分、決定成為澳洲公民的人，「這些人已經以澳洲為家，我們也會為他們提供入籍捷徑」，現階段重點會擺在太平洋地區，但保留開放其他國家的可能性，不過前提是這些國家的公民能符合相關標準。

▼澳洲副總理兼國防部長馬爾斯。（圖／路透）