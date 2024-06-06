網紅評立院打架直呼難看　「偷議事資料」傻眼台灣立委做共產行為

記者趙蔡州／綜合報導

定居在台灣多年的瑞典網紅盧卡斯（Lukas），經常在YouTube頻道分享外國人對於台灣的各種看法，他在最新一支影片中邀請了一樣定居在台灣的網紅Prozzie、英國叔叔艾倫（Allan）聊到近日的國會改革爭議，Prozzie表示非常不贊同偷議事資料跑走，認為這個行為非常「共產主義」，影片一出立刻引發網友激烈討論。

影片開始後，可以聽見3人在討論台灣5月發生的大事件，包含新總統賴清德上任、中共軍事演習以及台灣立法院打架事件。艾倫表示，立法院發生打架衝突，在許多外國人眼中可能會覺得尷尬，但他反而覺得不尷尬，這顯示了議員們對於改革的熱情與關心程度，以及人們真正想要為自己的信念而戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Prozzie認為，台灣立法院打架，對於台灣的國際形象無論如何都不是好事，因為太難看了。（圖／翻攝自外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan）

不過Prozzie表示不同意艾倫的看法，他接著點名立法院衝突中，立委郭國文搶走議事資料的事件，「那個偷了議事資料從旁邊跑出去的議員，先生，這裡是民主社會，你不能偷……這是我見過的台灣議員做的最共產主義的事情，讓我根本不知道（這裡）是不是議會」。

Prozzie還說，「我覺得打架真的很難看，我認為如果（台灣）要稱自己為亞洲的民主堡壘，你必須非常認真地對待自己，當你這樣做時，就像被人看笑話，如果你正在尋求美國或澳洲的支持或其他支持，希望其他國家在發生任何情況時都來幫助你的話，這實在太難看了，就像小孩一樣」

艾倫此時說，「我知道這樣很難看，但我想說的是，令人敬佩的是，人們可能為了自己信念而失控」、「如果遇到一股不可抗拒的力量，拒絕接受你想做的事，你（Prozzie）會怎麼辦」。

Prozzie回答，「要亂丟椅子解決問題嗎？就像我在幼稚園教了好幾年書，有時候人會失控，所以這種事不會發生在成年人身上，而現在一屋子掌控國家大事的人做這種事，太難看了，這是很嚴重的問題」。

▲Prozzie覺得打架真的很難看，「當你這樣做時，就像被人看笑話」。（圖／翻攝自外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan）

主持人盧卡斯事後在留言處強調，「很多人埋怨外國YouTuber都只講台灣的好話，但這周影片好壞參半」、「我知道我的字幕可能不是100%正確，但就3個外國人對台灣政治的理解，這是我們個人的理解和想法，僅此而已」。

Prozzie也在留言處補充，他主要想表達的是，在政府最高機構裡發生打架衝突，對於台灣的國際形象無論如何都不是好事，也不是他理解中的民主程序，「當然，如果你們有不同的看法，我也尊重你們的意見」。

Prozzie還說，「如果台灣人如此強烈反對該法案，那麼就應該進行表決，如果沒有表決，就應該進行和平抗議（這已經發生了），甚至擴大抗議規模，都沒有問題，但搶奪投票箱或在立法院互毆，絕對不是解決問題的方式」。

▲網友反應。（圖／翻攝自外國人介紹台灣 - Lukas in Taiwan）

影片一出立刻引發網友激烈討論，有人批評說，「其實也不意外，我們去其他國家也不在意他們國家發生的事情，對你們來說也只是來台灣玩玩，不開心就離開」、「說風涼話誰不會，一邊享受台灣的民主自由，一邊在那裡嘲笑」、「有點可惜啦，如果先做點功課再發表看法的話會更好，看了都替你們覺得尷尬」。

不過多數人覺得，3人的評論並無不妥，有人說，「很開心外國人會關心我國政治，不論好壞，這就是民主社會」、「謝謝你們分享看法，台灣是個民主國家，本來就會有不同聲音，不論是好壞意見就是需要包容跟尊重，加油」、「支持Lukas，看到底下這些綠XX留言，就知道台灣人民離真正有民主素養的西方國家還有很長的一段路要走」。