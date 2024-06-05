離譜畫面！韓小3男童「甩副校長5巴掌」　恐龍媽趕來跟著打班導

記者陳宛貞／編譯

南韓發生一起離譜事件，一名小學男童上課中無故早退，被副校長攔下後竟伸手多次掌摑、張嘴咬和吐口水，未料家長前來後也對男童班導師動粗，影片透過媒體曝光後引發公憤。

綜合CBS No Cut News等韓媒，這起事件發生於全羅北道全州市一所小學，全北教師工會公布的影片中，就讀小學3年級的男童一開始在教室後方班導師的座位上，打電話要爸媽來接他，這時班導師在一旁指責他辱罵同學、毆打老師。

男童掛掉電話後看見有鏡頭在錄影，上前打算奪過，導師伸手想制止他時，男童大喊「放開」後抽身，接著就一掌擊落錄影中的相機。

男童離開教室到走廊上後，副校長也前來制止他無故早退，這時男童竟伸手反覆掌摑副校長5次，還理直氣壯嗆道，「對啦我就是甩巴掌了」，「你這狗崽子」，掌鏡的拍攝者見狀都倒抽一口氣。

▲ 男童一連打了5巴掌。（圖／翻攝自YouTube）

校方透露，男童的離譜舉動一路持續到停車場，不僅張口咬副校長手臂，還對他吐口水，最終不顧制止早退返家。不久後男童母親趕到學校，還找上班導師施暴，班導師對此已向警方報案。

事實上，這名男童在前一所學校也曾鬧事，5月14日才被強制轉學至事發的這所學校，但仍經常在教室內惹禍，只要班導師試圖制止，家長就會主張校方不當管教和虐童，甚至向警方報案，班上其他學童父母已向教育廳要求將男童隔離。

被男童甩巴掌的副校長受訪時說明，男童最需要的是接受治療，但最大的困難在於家長不同意，儘管校方曾多次和男童母親面談，家長仍堅持是校方管教不善。

校方已向全州教育支援廳申訴男童行為侵害教權，教師工會委員長也強調，需要立刻對男童採取行動，因校方曾多次要求家長管教，但男童依舊沒有改變，家長的行為形同放任兒童不管。