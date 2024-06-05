重啟大陸學位生來台　教育部推陸生友善措施「盼對岸正面回應」

▲教育部希望大陸正面、友善回應陸生來台。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部長鄭英耀剛上任時宣示，希望學位陸生可以恢復，並爭取明年5月公布暫緩已久的陸生招生簡章，但對岸至今遲遲沒有回應。教育部國際司代理司長廖高賢今（5日）指出，教育部過去已跨部會推動多項友善陸生措施，希望中國大陸能夠正面且友善回應，讓陸生重新來台就讀。

教育部長鄭英耀今天舉行上任後首次媒體座談。鄭英耀提出「本土、團隊創新、國際」為三大施政核心理念，並針對技職教育等12主題進行說明，但唯獨缺有關陸生來內容。

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特別的是，總統賴清德在就職演說時就提到，希望兩岸重啟對話和大陸學位生來台就讀。之後鄭英耀在剛上任時也主重宣示，希望學位陸生可以恢復，教育部爭取明年5月公布暫緩已久的陸生招生簡章。

對於開放陸生來台，國際司代理司長廖高賢指出，過去陸生的招生模式，主要透過台灣的陸生聯招會（陸聯會）與中國的教育服務中心作為窗口，雙方進行合作，目前由南台科大負責陸聯會工作。

廖高賢表示，自從民國100年開始招收陸生，教育部協同陸委會、衛福部等單位，聯手推動多項友善措施，提升陸生在台求學環境，包括陸生從今年2月1起正式納入台灣健保，過去在陸生招生名額及獎學金部分也有鬆綁。故教育部也希望中國能夠正面回應這些友善措施，重啟陸生來台就讀需求，希望兩岸學子能夠正常交流，以利兩岸關係發展。