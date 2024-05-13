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台中警界連爆風紀案！局長李文章自請處分　16人懲處名單出爐

▲▼ 。（圖／截取自台中市政府官網）

台中市警局公布近期多起風紀案的懲處名單。（圖／截取自台中市政府官網）

記者白珈陽／台中報導

台中警界近期爆出多起風紀案，除最受矚目的警政監、前台中市刑大大隊長林明佐涉貪瀆案，近日各警分局也接連發生小隊長出現在職棒簽賭機房、浮報刊辦費，及少年隊偵查佐涉嫌虛報器材費用等違反法紀情事。台中市警局開鍘，今（13）日公布懲處名單，共有16名上到三線一星分局長、下至一線三星偵查佐，遭記過、申誡、調職等處分，而台中市警局長李文章，也向警政署自請處分。

台中市警局公布懲處名單如下：

少年隊張姓偵查佐核予計一大過，陳姓小隊長及田姓偵查佐各記過二次，並依規定追究相關考監責任，核予陳姓前隊長申誡一次，陳姓組長、吳姓分隊長各記過一次，高姓分隊長以及莊姓、蘇姓時任督察員各申誡一次。

霧峰警分局林姓小隊長核予計一大過，並依規定追究相關考監責任，核予陳姓分局長申誡一次、許姓前隊長記過一次、闕姓前副隊長及陳姓前巡官各申誡二次。

大雅警分局張姓小隊長記過二次，並依規定追究相關考監責任，曾姓前隊長申誡一次。

上述當事人陳姓、林姓、張姓小隊長，以及張姓、田姓偵查佐等5人改調為行政警察，並調整服務地區。

單位 職稱 懲處結果 案由
少年隊 張姓偵查佐 一大過 利用辦案期間浮報、虛報器材費用等不實發票
少年隊 陳姓小隊長 記過二次 追究考監責任
少年隊 田姓偵查佐 記過二次 利用辦案期間浮報、虛報器材費用等不實發票
少年隊 陳姓前隊長 申誡一次 追究考監責任
少年隊 陳姓組長 記過一次 追究考監責任
少年隊 吳姓分隊長 記過一次 追究考監責任
少年隊 高姓分隊長 申誡一次 追究考監責任
少年隊 莊姓督察員 申誡一次 追究考監責任
少年隊 蘇姓督察員 申誡一次 追究考監責任
霧峰警分局 林姓小隊長 一大過 涉牽涉職棒簽賭機房
霧峰警分局 陳姓分局長 申誡一次 追究考監責任
霧峰警分局 許姓前隊長 記過一次 追究考監責任
霧峰警分局 闕姓前副隊長 申誡二次 追究考監責任
霧峰警分局 陳姓前巡官 申誡二次 追究考監責任
大雅警分局 張姓小隊長 記過二次 涉嫌浮報2000元餐費
大雅警分局 曾姓前隊長 申誡一次 追究考監責任

▲台中市警局公布近期多起風紀案的懲處名單。（圖／記者白珈陽製表）

《ETtoday新聞雲》近日報導，上月中警少年隊田姓、張姓偵查佐因涉嫌利用辦案期間，浮報、虛報器材費用等不實發票，與2名業者合作向台中市政府詐領款項，檢方認為2員涉犯貪汙治罪條例等罪，但無羈押必要，各10萬交保候傳。

霧峰警分局林姓小隊長，出現在該分局及刑事局中打偵辦的一起職棒簽賭機房，但搜索人員沒有當場揪出林，反而等他離開才進入搜索，此部分林遭記過處分；林與機房首腦為舊識，他還涉嫌收受對方一輛180萬元的BMW名車，此部分分局回應「曾有耳聞林收車，詢問林之後，林說是友人送他的，分局就未再追問」，不過也將深入調查。

大雅警分局張姓偵查小隊長，利用2022年某次辦案時，涉嫌浮報2000元餐費，案件經人檢舉爆料後，目前由調查局介入，要求有關人員前往說明。

台中市警局表示，針對此類案件，本局會嚴查嚴辦到底，追究相關人員的責任，另由督察室督同各分局及各大隊(隊)加強蒐集風紀情資，針對有風紀顧慮人員，全面展開清查；若再有違法犯紀，一律嚴查嚴辦，該免職、停職或行政懲處、調職，絕不寬貸。

台中市警局強調，要求各分局長、大隊長及各級主管必須以身作則、對所屬嚴管勤教，落實各項考核監督；若有督導不周者，一律從重追究相關考監責任。

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