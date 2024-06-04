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獨／恐怖畫面！竹筷「掰成4截吞下肚」氣老公　衝動人妻下場曝

▲高雄女活吞4截竹筷子。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄女活吞4截竹筷子。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名女子和先生大吵一架，氣憤之下，竟將手邊一根竹筷子折成4截，全數吞下肚。女子隔日到院做胃鏡，醫師檢查後發現女子命大，吞入的過程中筷子沒有嚴重扎傷食道、胃壁，最後透過異物取出夾，將4截竹筷子從胃中向上拖至嘴巴，化解一場虛驚。

收治病例的雄大診所副院長、胃腸肝膽科醫師鄭隆致表示，女子被送醫檢查時，先生表示和太太吵架，太太竟把竹筷子掰成4截吞下肚，經詢問，得知女子吞完筷子前有進食，因此可能無法完整確認異物和食物的位置。考量到女子沒有疼痛狀況，初步排除胃穿孔、腸穿孔可能性；加上做胃鏡時會噁心嘔吐，萬一食物嗆到肺部，還恐造成吸入性肺炎，嚴重還可能造成呼吸困難需要急救，因此鄭隆致請女子明早空腹再來詳細檢查。

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▲▼雄大診所副院長、胃腸肝膽科醫師鄭隆致。（圖／記者許宥孺攝）

▲雄大診所副院長、胃腸肝膽科醫師鄭隆致。（圖／記者許宥孺攝）

女子隔日到院並接受胃鏡檢查，醫師發現這4截筷子仍殘留在胃的上半部，便以異物取出夾將女子胃中的筷子向上拖至食道，再往上拖到嘴巴取出。幸運的是，這4截筷子斷裂處不算太尖銳，沒有扎進女子的胃壁，且若是不幸直直地通過十二指腸，恐就得開刀取出。由於女子非常配合，4截筷子一根一根夾出，過程大約只花了12分鐘。

鄭隆致表示，常見吞入異物如雞骨頭、魚刺或其他異物，若剛好經過食道窄處，不慎扎到大血管交界處，恐有生命危險，「一拔出來就會看到在噴血」。但基本上吞得進去就能想辦法取出來，通常會在食道、咽喉放置套管，避免異物拖出來時造成二度傷害。

▲高雄女活吞4截竹筷子。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼醫師取出女子胃內的4截竹筷子。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄女活吞4截竹筷子。（圖／記者許宥孺攝）

鄭隆致提醒，有些廠商為節省成本會使用雙氧水漂白竹筷子，而雙氧水有強烈的腐蝕性，會對人體器官造成腐蝕，市售竹筷則常用亞硫酸鹽滅菌，硫化物化學含量高，則可能殘害人體細胞、組織缺氧，勸戒民眾不要為了賭氣而傷害身體。

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