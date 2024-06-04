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唐治平晚間現身派出所！親曝「媽媽死亡」前後經過

記者戴上容、柯振中／新北報導

藝人唐治平在母親過世後遲遲沒有領取死亡證明，受到外界討論。根據最新消息，唐治平4日晚間終於現身，出現在淡水水碓派出所，領取了相驗屍體證明書，而他也面對鏡頭受訪，解釋了事情的來龍去脈，以及為何否認死者是母親。

▲▼唐治平現身派出所，領取母親的死亡證明。（圖／記者戴上容翻攝）

▲唐治平現身派出所，領取母親的死亡證明。（圖／記者戴上容翻攝）

唐治平4日在派出所外受訪時表示，母親確實是有2、3天找不到，不過並不想驚動大家。雖然母親過去很少這樣，但過去吵架時，還是有出現這種狀況。

昨天他被告知，社區大樓頂樓有遺體，且遺體身上有他母親的鑰匙、磁扣。不過，唐治平看完以後發現，體型與他母親不同，且遺體身上穿的衣物，也跟母親的穿衣風格完全不同。

▲▼唐治平現身派出所，領取母親的死亡證明。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼唐治平現身派出所，領取母親的死亡證明。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼唐治平現身派出所，領取母親的死亡證明。（圖／記者戴上容翻攝）

唐治平說，後來有請員警將遺體的頭髮掀起，不過從臉部的器官來看，確實跟他的母親不像。唐治平提到，他認得自己母親的長相，但員警在製作筆錄時，稱他為「死者家屬」，讓他感到一頭霧水，「我看到就不是我母親，我怎麼會是死者家屬？」

唐治平指出，雖然心情一度激動，不過現在還算平穩，畢竟還要工作，且從遺體的各項特徵來看，他認為死者並非他母親。

 
ET快訊
快訊／唐治平現身派出所！領取媽媽死亡證明

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