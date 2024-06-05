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社會 社會焦點 保障人權

唐治平現身吐心境！自認「沒有酗酒、落魄」：那是你們覺得

記者戴上容、陳韻如／新北報導

藝人唐治平73歲母親3日下午1時許被發現陳屍在社區頂樓，但唐治平至今仍否認是媽媽遺體，目前仍在等待鑑定結果。此外，唐治平面對媒體訪問時，透露他目前心境，表示自己就是一般人，偶而喝喝酒，並沒有外界傳的酗酒，也沒有落魄，「我非常陽光正向，我沒有覺得我落魄，那都是你們覺得的」。

▲▼唐治平現身派出所 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲唐治平現身派出所，並向記者吐露心境，堅稱不覺得自己落魄。（圖／記者戴上容翻攝）

唐治平昨晚間現身水碓派出所，完全沒有任何妝髮，神情看來有些憔悴，而他面對記者詢問，他仍強調他覺得遺體並非他母親，「我一看就知道不是我母親」、「我認得我母親啊！」

此外，唐治平也透露他目前心境，表示自己現在非常平穩，因為母親的事情仍不明朗，「所以我沒有任何反應」。至於被外界傳的酗酒、落魄，他則回應，卸下藝人身分，他就是個普通人，偶爾吃個檳榔、抽個菸、喝喝酒，有時候工作很累就坐在路邊，「有很落魄嗎？有犯法嗎？」

唐治平最後一臉無奈又嚴肅的表示，他必須重申兩點，第一，他母親的事情尚未明朗，所以他不會有反應，「因為我要知道結果」；第二，他認為他自己非常陽光正向，「錢不是錢，我沒有落魄， 如果有人覺得我欠債是低三下四的人，那是你的看法，我高興落魄，我高興抽菸，那是我的自由」。

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