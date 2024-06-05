快訊／松山2警涉包庇色情業！1人「50萬交保」1人請回

▲松山分局陳姓員警涉嫌收賄包庇色情業，檢方訊後諭令50萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

北市松山分局一名陳姓派出所員警涉嫌長期收賄，包庇色情業，還利用職務之便，幫友人查詢車籍資料，甚至是民眾的前科紀錄，昨(4日)遭到台北地檢署搜索、約談。其中遭約談的除了陳員之外，還有另名孫姓員警，檢方訊後，諭令陳員50萬元交保，孫員請回，另還有兩名業者分別3萬、5萬元交保。

松山分局近日屢屢爆出包庇色情業者案件，一名劉姓巡官被查出涉案後，立即遭停職處分，不料卻又再傳出警員涉嫌收賄、包庇色情業。

陳姓派出所員警涉嫌在2017年至2024年間提供臨檢等訊息給應召站業者，讓業者保護旗下小姐接客時不被查緝，陳男除了藉此收賄外，還接受車行業者委託，幫忙查詢車籍資料，或是幫友人調閱其他民眾的前科紀錄，涉嫌違反《刑法》圖利、洩密，《貪污治罪條例》違背職務行賄、收賄罪，以及《個人資料保護法》等多項罪名。

檢方昨指揮調查局北機站、警政署政風室、台北市警局、台南市警局等單位，到松山分局2個派出所等處展開搜索，並約談陳男以及另名涉案的孫姓警員在內，共8名被告到案。

檢方訊後諭令陳員50萬元交保、孫員請回，另2名業者分別3萬、5萬元交保，全案仍在積極偵辦中。