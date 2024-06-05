簽書會曝人品！出版業員工「曾合作阿滴」揭私下面　全場點頭

▲出版業員工曝光和阿滴合作過的印象。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber阿滴人氣超高，一舉一動常常引發討論。就有出版業員工表示，最近看到Threads上有不少討論阿滴敬業的貼文，便分享曾合作的經驗，令眾網友都直讚，「真的用心在對待讀者的創作者」、「成功是有原因的」、「真的是非常真誠的一個人！」

粉專「我在出版業上班」日前發文，看到Threads上有一些討論阿滴很敬業的串文，想起職涯第一次負責的書，就是阿滴與滴妹的第一本書《英語每日一滴》。他透露，阿滴對自己的書很有想法，對內頁編排與插圖、贈品都有意見交換。

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令他印象深刻的是簽書會時，來的滴粉儘管幾乎是學生，但都有很優的素質，就算要等比較久，也都好好排隊、不吵鬧。此外，簽書時開放粉絲與作者拍照的環節，通常是作者坐著、粉絲在簽名桌旁，由工作人員來拍，「阿滴會站起身走出桌外，與滴粉做各種不同動作拍照，因此簽書花費時間比其他作者還多。」

▲阿滴。（圖／翻攝自Facebook／阿滴英文）

其中一場中部簽書會，因為阿滴要趕回台北直播，眼見時間很趕，他便提議，「要不要正常拍就好？很可能來不及。」阿滴就回答，「沒關係，我自己調整，我希望粉絲與我都是平等的。」還起身告知粉絲，「不要擔心，我今天一定會簽完。」而阿滴所謂的「調整」，就是從本來坐著簽書、簽完起身合照，改成「簽書也站著」。

他忍不住問阿滴不會太累嗎，阿滴只笑回，「沒關係啦！」最後堅持簽完所有粉絲的書，延後一班高鐵回台北。原PO又透露，阿滴的簽書會，是他遇過各場參加人數最多的簽書會，北部場300人、中部場250人、南部場400人。

看到貼文後，許多人也狂讚阿滴，「每次在YouTube 看到他的影片，或是跟HOOK 、大謙這些朋友的互動，就覺得他真的是一個很真誠的朋友、很善良的一個人」、「光是他最近30天學會義大利文那隻影片，那種認真就值得敬佩了！私下也在練，連商務艙搭乘途中都在練，完全不是做做樣子」、「在誠品夢時代這場是我執行的活動耶！也是我在誠品做的活動當中最多人，且秩序良好的一場…對他們兄妹的態度也印象深刻！」

※本文獲「我在出版業上班」授權引用。