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台中公園日月湖7天內2具浮屍　警：3措施防堵模仿效應

▲湖心亭,日月湖。（圖／翻攝台中市府網站）

▲台中公園內的日月湖7天內發現2具浮屍，引起民眾憂心。（圖／翻攝台中市府網站）

記者游瓊華／台中報導

台中公園知名景點日月湖7天內發現2具浮屍，今在市議會警消環衛委員會引起討論。市議員張芬郁要求警察局提出作為，不論是安全維護或是預防，阻止台中地標成為「命案現場」。對此，警察局長李文章表示，已研擬加設欄杆、告示牌、調整監視器方向等措施，阻止投湖模仿效應。

張芬郁表示，台中公園在5月27日發現一具50多歲女性浮屍，6月2日再發現一具60多歲男性浮屍，7天內出現二具浮屍，嚇壞前往公園運動散步的民眾，也引起外界議論。

▲台中公園日月湖7日內二浮屍，警局提解方避免模仿效應。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今台中市議會警消環衛委員會議案審查，張芬郁和多位議員針對該現象要求警察局積極防範，阻止重要的台中地標成為命案現場，或是投湖仿傚的地點。（圖／記者游瓊華翻攝）

警察局長李文章表示，經調查二名死者都是因故投湖，不是刑案，除了派出所已加強巡邏外，警察局也和建設局研議在容易失足的危險地點加設欄杆，阻止民眾落湖和靠近，另外，監視器均有拍到二位落水民眾走向湖邊，但沒拍到落水情形，將調整監視器拍攝位置，同時也加設安全提醒告示牌。

李文章表示，曾經在基隆港警所服務時，遇到連續發生5件尋短意外，也認為確實必須加強防範，避免出現模仿效應。另有議員建議日月湖大規模清淤，避免湖底的爛泥讓民眾落水時愈陷愈深，李文章則表示，會和主管單位討論是否有清淤需要。

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