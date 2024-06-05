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全台下3天　連假雨更多

記者陳俊宏／台北報導

端午連假雨更多！天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周六至下周一天氣將更加不穩定，各地容易受熱對流發展，而有短暫雷陣雨。

林孝儒指出，預期今天、周四台灣底層處於偏東至東南風的環境，並伴隨華南雲雨區東移影響，各地天氣持續陰沉，且有較廣泛的短暫雨機會；午後的熱力作用雖然較弱，但中南部山區仍有些對流發展機會，可能帶來短暫陣雨，前往山區得留意突然其來的陣雨。

▼今起到端午連假天氣都不太穩定，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

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▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

林孝儒說，周五起華南雲雨區將逐漸減弱，儘管仍有部分華南雲系東移通過的機會，但雲層相對更為淺薄，大致上降雨影響不大；然而，周五開始轉為偏暖南風環境，各地氣溫回升，高溫普遍為27-32度左右，為較悶熱天氣，且午後配合熱力作用影響，各地山區有短暫陣雨或雷雨，且時有較大雨勢需注意。

林孝儒提醒，周六至下周一將隨著北方鋒面南下，靠近至北部海面擺盪影響，天氣將更加不穩定，除了各地容易受熱對流發展，而有短暫雷陣雨以外，北部亦不排除受鋒前雲系影響，時有短暫陣雨，屆時仍要視對流發展情況；此外，由於台灣附近轉為西南風環境，雖然風速不強，但水氣較多，因此迎風面的中南部不定時會有短暫陣雨機會。

林孝儒提到，接下來一路至端午假期天氣都不是太穩定，請多加留意天氣變化，攜帶雨具，前往山區活動的朋友更要當心安全。

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