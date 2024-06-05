酒店妹「29條守則」曝光！　一看驚呆：上班1個月欠公司好幾萬

▲酒店公關29條守則。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

看似光鮮亮麗，1晚能賺別人1年薪水的八大小姐，其實一不小心就要吃西北風？一名女網友在臉書社團爆廢公社曬出「公關員工守則制度表」，只見29項守則中每條都有扣薪、不得報班、擋時間以及「自行負責」等懲處，讓女網友直呼：「真心覺得現在的八大小姐好辛苦。」

原Po展示來自朋友的酒店員工制度表，大歎八大小姐辛苦，「是要多會賺錢，才有辦法補被扣錢的速度」。這29條守則中，懲罰最輕的是「遲到1分鐘扣50元，打卡遲到超過30分鐘需補進一」、「指甲沒做1隻50元」。

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罰金200元的有上班沒打卡、頭髮沒做造型須補進弄好、名牌遺失、名牌未夾身上扣、耳環及項鍊沒帶各扣2百、上台包包需有口紅與打火機和粉餅跟香水還有證件，名牌少1個扣200。

▲網友直呼八大小姐難當。

500元的有坐檯翹腳躺椅背、進包廂禮貌運動未落實（包含坐檯本身的基本微笑）、水果沒切、未幫客人夾菜、未遞毛巾、未整理桌面、迷失客人方位、離客遠無勾靠黏扣、快慢歌沒配合、幹部進包廂或有加客沒幫忙拿杯子、上台時吃口香糖、叼菸、菸手、未經客人同意吃東西、置物櫃鑰匙遺失、在女休及走道與大廳和櫃檯吵鬧（情節嚴重扣3000元）。

另外，有秀字幕超過5分鐘未出包廂、下班沒寫客資、聊任何小姐或客人以及女休的私事八卦，也都是扣500元。而剩下的其他條款，罰金更是從1000元起跳。

包廂內坐檯須姊妹互動，不要事不關己，違者扣1000元；無故私自離開或進入包廂、特殊狀況下或與客人溝通，客人允許換平底鞋等須向主桌幹部先行告知，違者扣3000元；在包廂無故擋別的小姐點檯、鎖台全場勾出，查證屬實扣5000元，「情節嚴重者直接下檔不退押金」。

▲酒店工作有很多眉角。

另外，沒扣錢的處罰有未攜帶證件上班者不得報班；下台後未補妝，粉餅、睫毛、口紅、香水未補好不能報台，違者以擋時間處理；未經報備離開公司，當日薪資不核發扣全場；在女休內禁止躺著或睡覺，否則直接擋時間（如上班就狀況不好、不Call客者，會被放下班或擋時間）；假如鎖台後，在包廂內躺著、不互動、基本桌面服務未確實，先發出警告，不聽勸者，鎖台獎金小姐自行負責。

剩餘規定還有禁止穿拖鞋上班、打卡前需給二線檢查服裝儀容，未通過需自己買時間到整裝完畢才可打卡。這29條守則曝光後，有網友直呼「扣錢違反勞基法了，先檢舉」，其他網友則笑說「這工作根本沒勞健保阿」、「1個月上班下來，欠公司好幾萬」。

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