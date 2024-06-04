快訊／欣興併購旭德爆內線交易　2公司高層多人涉案遭搜索約談

▲北檢懷疑欣興電子併購旭德科技案有內線交易，4日指揮調查局展開搜索約談。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

PCB大廠欣興電子集團在2022年初宣布換股併購旭德科技公司前，新興、旭德2家公司疑似各自有內部高層人士，在併購案協商期間，就開始以個人或親友名義進場買股，分別獲利數萬元到上百萬元不等，涉嫌《證交法》內線交易罪，台北地檢署4日指揮調查局搜索並約談旭德當時的孟姓資深經理等13人到案。

成立於1998年的旭德科技，在2000年就加入新興集團，經過2次整併後，成為積體電路載板(IC Carrier)的世界級大廠，2007年掛牌興櫃，股票代號8179，2022年2月22日，欣興電子宣布以換股方式吸收併購旭德科技，旭德終止興櫃停止公開發行，正式成為欣興電子(3037)的百分之百子公司。

檢調發現，在這項併購案登上重大訊息之前，雙方多次磋商換股等合併事宜，大約在1月間開始進行協商會議，參與人都必須簽訂保密協議後，旭德股票出現不尋常交易，經分析比對，交易帳戶分別與欣興電子、旭德科技的高層、經理人有關，而這些都是可事先得知合併案的內部人。

檢察官顏伯融指揮調查局台北市調處追查懷疑，2公司疑似各有高層在得知合併案確定後，有機會推升旭德股價，因此以個人名義，或者將訊息洩漏給親友，進場買進旭德，等發布重大訊息後再賣出，多路人馬分別獲利數萬元到上百萬元不等，涉嫌違反內線交易等罪嫌，因此在4日搜索9個相關處所，預計訊問2公司高層與親友等13名被告。