吸好運趁端午節！把握1時段「招桃花、招貴人」　6大開運旺財法曝

▲端午節是台灣重要的傳統節日之一，也是吸引好運、驅除霉運的最佳時機。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

今年6月10日（農曆五月初五）是「端午節」，除了是陽氣最旺盛的日子，也是吸引好運、驅除霉運的最佳時機。命理師楊登嵙指出，中午11點至13點可以從湧泉、瀑布、井裡或家裡的水龍頭取得「午時水」，這種被稱為「純陽水」的水份，只要在陽光下曝曬30分鐘，就能吸收最為強大的正陽能量。

楊登嵙分享，他多年前取得的「午時水」至今仍保存得良好，沒有出現青苔，這與一般水份放置久了會變質的情況截然不同。他透露，命理老師或法師在畫符咒時，若將硃砂與「午時水」混合，其趨吉避凶的效果會更佳。

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以下是楊登嵙分享的2024年五月初五「端午節」開運旺財法：

1. 發財水

在端午節正午時，取得「午時水」並加入總金額168元或268元的硬幣及少許鹽巴，煮沸後冷卻。將這「發財水」及硬幣放入寶特瓶，置於住家或辦公室的「財位」（大門斜對角角落，藏風聚氣的地方）。

2. 「財帛星」旺財

2024年「財帛星」在北方，可以在房子九宮格的南方放置「發財水」。「財帛星」主掌財運、投資獲利，對於開設公司、工廠、店面的董事長，或是購買股票、基金的投資人，或者是需要業績的從業人員，如售車、保險、不動產等業者，可在此方放置「催財轉水」的流水盆加「發財水」，以提升業績，增進財源，使財運亨通。

3. 吃粽子旺文昌

春秋時期便有粽子的出現，其中摻紅棗的稱為棗粽，棗粽諧音為“早中”，寓意吃了棗粽的孩子可以早中狀元，旺文昌，金榜題名。

▲吃粽子是歡度端午佳節的應景習俗。（圖／記者李毓康攝）

4. 立雞蛋求好運

在端午節午時（11點至13點之間）嘗試豎雞蛋，若能在正午時將雞蛋豎立起來，就表示會有好運一整年。在住家或辦公室的「財位」立蛋，若不知道財位，就在住家客廳中央或辦公桌的正中間位置立蛋即可。開店舖的老闆，可選在櫃檯中間立蛋，以期下半年業績愈來愈好。

5.招桃花

在端午節正午之時，噴適量花香的香水在臥室及床上，可增加異性緣。

6. 招貴人

在端午節正午之時，在客廳、神明廳及書房點上檀香，可以增名氣、招貴人。