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綠白破冰第一步？黃國昌談打詐4法：政院有道理部分　絕對不吝支持

▲▼民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

行政院長卓榮泰3日晚間宴請民進黨籍立委，民進黨團幹事長吳思瑤表示，政院已將「打詐四法」列為優先法案；而吳也於臉書貼出與民眾黨團副總召黃珊珊討論「打詐四法」的重要配套《洗錢防制法》修法，認為朝野破冰不容易。面對「打詐四法」，民眾黨團總召黃國昌表示，行政院版本有道理部分，民眾黨絕對不吝於支持，但規範不足之處，民眾黨會有自己的立場。

卓榮泰力促「打詐4法」盡快通過，包括「洗錢防制法」修正草案、「科技偵查及保障法」草案、《通訊保障及監察法》部分條文修正草案，以及「詐欺犯罪危害防制條例」草案。吳思瑤3日晚間於臉書發文表示，「今天司法法制委員會審查《洗錢防制法》，是行政院『打詐四法』的重要配套。向詐騙宣戰是全民期待，在召委鍾佳濱主持下，我們與黃珊珊透過充分討論及專業審查，確實就成功匯聚共識，踏出好的一步。朝野破冰真的不容易，但我們不會放棄努力。」

柯文哲4日上午7時30分到立法院民眾黨團與8名立委開會，部分委員各自在9時10分左右離開辦公室，只剩柯文哲、黨團總召黃國昌在辦公室。而柯文哲約於10時離開辦公室後，針對「打詐四法」相關問題並未正面回應，黃國昌則於10時30分出面接受媒體訪問。

▲▼民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者袁茵攝）

被問到對於「打詐四法」的態度，是否與民進黨會有共識，成為綠白破冰的開始？黃國昌表示，民眾黨團從2月開始，可說是第一個有針對「如何打詐」召開公聽會的黨團，結合所有目前大型詐騙案中，被害人所成立的自救會，並聆聽被害人心聲，另也拜訪調查局、刑事警察局了解第一線打詐困境。

黃國昌提及，針對有關科技偵查手段的部分，把它放在《刑事訴訟法》當中予以規範；針對有關於加重詐欺的部分，來提高刑責，民眾黨可以說是最率先提出相關的呼籲、訴求以及提草案的黨團。

黃國昌指出，大家對詐騙案深惡痛絕，民進黨政府歷經8年多以後，慢吞吞、好不容易把所謂「打詐四法」推出來，「我們樂見在打詐這件事上，跟各黨團彼此都能充分合作與討論。」但在具體內部的條文規範上，例如《洗錢防制法》部分，從具體條文規範來看，沒有道理在「打詐專法」部分，針對一定犯罪金額以上的詐欺金額的加重刑法，但在《洗錢防制法》條文中，反而朝向減輕處罰方向邁進，這兩者之間彼此互相矛盾。

黃國昌強調，在每個法案當中，行政院版本有道理的部分，民眾黨絕對不吝於支持；但對於規範不足的部分，特別是對非常多的詐騙被害人，甚至社會大眾沒有辦法接受，現行對於詐騙實際在法院判決的處罰過輕一事，在行政院所提出的相關版本當中，沒辦法有效的處理此事，「民眾黨團當然會有我們自己的立場，以及自己針對修法所要提出的動議。」

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