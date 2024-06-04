快訊／會考「答對題數對照表」出爐　各科A++可錯幾題一次看

▲心測中心今晚公布答對題數對照表。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

近20萬人報名的國中教育會考本周五（6/7）將寄發成績單，台師大心測中心今晚公布「等級加標示與答對題數對照表」，要拿A++的考生，國文、社會和自然科都只能錯2題，英文包含閱讀與聽力，加權後分數98.14分以上可拿A++，數學包含非選題，加權後93.2分以上者可得A++。

今年國中會考各科題目數，國文科42題選擇題、社會科54題選擇題、自然科50題選擇題、英語科43題閱讀題及21題聽力題、數學科選擇題25題及2題非選擇題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據心測中心今晚公布資料顯示，國文科要拿到A以上至少要答對37題、B門檻要答對18題，A++門檻為40題，等於考生最多能錯2題；社會科A門檻答對48題、B門檻21題，A++門檻52題，最多能錯2題；自然科A門檻為答對44題、B門檻19題，A++門檻48題，至多能錯2題。

至於英語科成績包含閱讀和聽力測驗，經加權後英語科整體成績若要達精熟門檻，加權需達90.7分，A++至少需98.14分；數學科包含選擇題和非選擇題，成績若要達精熟，加權後需達76.4分，A++需達93.2分。

國中教育會考將在本周五上午8時開放查詢成績並寄發成績通知單；6月11日到6月12日，開放申請複查成績。高中免試入學招生作業也將開跑，各就學區考生可於6月21日到6月27日查詢個人序位並填志願、7月9日免試入學分發結果放榜、7月11日新生到各高中報到。

台北市華興中學校長曾騰瀧表示，今年整體試題比去年難，預估各校錄取門檻會稍微下修，但今年北市公立高中職全面減招，前5志願學校分數還是會跟去年差不多，預估建中34.6分，北一女33.8分，師大附中男生33.6分、女生33.4分，成功高中31.8分、中山女中31.6分，松山高中男女為30.6分。

曾騰瀧建議，免試入學可填30個志願，前5個志願最重要，一定要包含「夢幻、落點、保險」3類學校，也就是前5志願要有夢想的學校、分數落點的學校，以及安全穩上的學校等3類，而且至少填15個志願，避免意外落榜。





▲國文、社會與自然科答對題數對照表。（圖／翻攝國中會考網站）





▲數學科等級加標示與加權分數對照表。（圖／翻攝國中會考網站）

▲英語科整體等級加標示與加權分數對照表。（圖／翻攝國中會考網站）