高雄考生嗨了！會考完送你免費看職棒、職籃　限定好康一次看

▲高雄會考考生考評准考證免費看職棒、職籃。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

113年國中教育會考將於周末登場，為照顧高雄考生，市府推出會考安心服務方案，其中只要憑准考證就享好康，包括職籃、職棒賽事免費看，還享有文藝場館、壽山動物園免費暢遊等優惠，讓學子考後鬆一下。



觀光局長高閔琳表示，一同慶祝考生達成青春重要的里程碑，凡於5月19日至6月30日止，考生本人持准考證即可免費參觀動物園，園區「光室咖啡」平日用餐享9折優惠，「啵得廚房」及「入入選物店」指定飲品買一送一。

今年榮獲觀光署評鑑特優的義大遊樂園也推出「考生優惠專案」，凡於5月19日至6月23日止，持本人准考證即可享有599元優惠價入園，並加贈樂園吉祥物包中御守及高雄文武聖殿加持過的犀牛造型水一瓶。同時，隨行2人(不限家長親友)也可同享優惠價599元(不另加贈贈品)。此外，憑出園手章再加贈摩天輪搭乘，還可加價體驗獨家高空歡唱的K歌包廂。

▲打狗英國領事館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲駁二藝術特區舊事倉庫。（圖／記者許宥孺翻攝）



文化局長王文翠表示，為了舒緩學生考試時緊繃壓力，5月18日至6月30日，會考考生只要持准考證，可不限次數免費暢遊高雄最熱門的藝文場館，包含駁二藝術特區當代館及舊事倉庫主題展覽、鳳儀書院與打狗英國領事館。

另外，高雄市電影館也邀請考生入館輕鬆一下，電影館表示，高雄市今年會考准考證視同會員卡，購買電影館、內惟戲院及VR劇院6月30日前的票券，憑證直接以會員價購票。高雄市立歷史博物館則針對最夯的哈瑪星台灣鐵道館推出考生限定優惠，包括模型展、駁二線小火車及一票玩到底套票，期限內均可憑證購買優待票。

▲內惟戲院。（圖／記者許宥孺翻攝）



運發局也祭出賽事優惠，5月19日下午2點30分主場對戰桃園領航猿，高雄考生憑准考證3F指定區域免費入場看球。此外，職棒台鋼雄鷹5月平日場次5月22、23、31日計3場，高雄考生憑准考證至指定區域免費入場看球，可在一壘斜坡售票亭兌換票券登記入場。



教育局長謝文斌表示，國中會考在高雄21所考場，教育局結合警察局設置「考場服務站」，各考場配置2名警力與2台警用機車，以因應考生臨時需求。同時叮嚀考生，記得攜帶准考證，提早出門避免遲到，備妥必要的文具用品，進入試場後，手機務必要關機並放在試場前後方。如果考試中遇到地震，請考生不要驚慌，務必遵循試場監試委員指示。



教育局表示，國中教育會考成績通知單將於6月7日送出同步開放網路成績查詢，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由高雄考區試務會（鳳新高中）於當日寄發。

▲會考結束後，高雄考生可憑准考證放鬆一波。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國中會考本周末登場。（圖／記者許宥孺翻攝）