國中會考「秋刀魚加薪」　是這間串燒店4年前PO文！網笑翻朝聖

▲會考題目 。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

113年國中教育會考共19.2萬考生報名，於19日結束兩天的考試，其中國文科出了「秋刀魚加薪」的圖文識讀題目，引起網友討論，不少人發現，該題目是出自南投縣一間串燒店的臉書粉專貼文，許多網友湧入貼文朝聖，「謝謝老闆讓我的會考題目更充實了」，粉專小邊也在留言區回覆「老編無辜，不知考了什麼」。

在本次會考的國文科試題中，第一大題的首題出現了一個名為「阿宏水產」的FB粉專，發布一則貼文，「秋刀魚一直用離職威脅老闆加薪，老闆雖然不開心，但是它好多人支持。為了把它留下來，只好幫它加薪了，一條50元喔。我也這樣威脅老闆說要走，結果老闆跟我說再見，我還是乖乖回來發文了。」

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試題要求學生推敲貼文的用意，選項中包含「徵求粉絲專頁小編」、「預告直播促銷的期程」、「暗示秋刀魚產季將近」及「宣布調漲秋刀魚價格」，正確答案為「宣布調漲秋刀魚價格」。

題目曝光掀起討論，有網友發現題目的原文出自南投埔里「家鄉烤肉」粉專，於2020年10月8日發布的貼文，與試題中的內容完全相同，短短幾天吸引了數千名網友朝聖。

網友紛紛留言笑喊，「這題超可愛，害我後面寫得很有信心了」、「會考第一題就是這題，最喜歡的一題」、「113會考生打卡，謝謝老闆讓我緊張的心情突然放鬆下來，直接在考場笑出來」、「現在19萬名考生都知道秋刀魚和這名可愛的小編了，幫老闆打了最棒的廣告，話說心測中心的老師怎麼發現這篇的」、「以後店名改：這個會烤」、「會考生朝聖，這題真的好可愛，在考場能讓人會心一笑的那種」。

底下有網友問「老闆你知道答案多少嗎？這句話是漲價對吧？」粉專則回覆「都是聽大家留言的；老編無辜；不知考了什麼」。