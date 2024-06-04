明雨區往西半部跑　端午連假悶熱「驟雨襲中南部」

▲明、後天西半部降雨機率高，不定時有局部陣雨出現。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（4日）各地雲量多，中央氣象署指出，明、後天華南雲雨區影響，西半部降雨機率高，不定時有局部陣雨出現，而端午連假環境轉為偏南風，比較悶熱，中南部將有局部短暫陣雨或雷雨，偏驟雨型態，不會一直下，屬於多雲時陰偶陣雨。

氣象署預報員黃恩鴻說，未來天氣雖然水氣多，但不是會一直下雨，明、後天受華南雲雨區影響，水氣一直在東移，西半部降雨機率較高，不定時有局部短陣雨，不會下一整天但雲量多，偏陰天，偶爾會有陣雨，東半部降雨較緩和，大致多雲，偶有零星降雨。

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▲未來一周天氣預報。（圖／氣象署提供）

他還說，周五、周六環境轉偏南風，主要降雨是南部、東南部地區局部短暫陣雨或雷雨，降雨對流性多一些，其他地區偏多雲，雨勢出現在午後，有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，周日到下周二有個結構不是很好的鋒面，位於台灣北部海面，環境轉為偏西南風，所以感受偏悶熱，中南部因為迎風面有局部短暫陣雨或雷雨，但有滿多降雨空檔，雨勢偏驟雨型，一陣陣的、不會一直下，北部和東半部則多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，明、後天受華南雲系影響，北台灣高溫25至27度， 其他地區27至30度，白天都比較舒適，低溫北台灣約24度，其他地24至26度，早晚舒適偏涼。

他表示，周五、周六轉南風，周日、下周一又轉西南風，溫度回升，溫度普遍24至26度，未來全台天氣型態屬於多雲時陰，偶有陣雨。另目前尚無熱帶系統在發展。