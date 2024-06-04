　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明雨區往西半部跑　端午連假悶熱「驟雨襲中南部」

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明、後天西半部降雨機率高，不定時有局部陣雨出現。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（4日）各地雲量多，中央氣象署指出，明、後天華南雲雨區影響，西半部降雨機率高，不定時有局部陣雨出現，而端午連假環境轉為偏南風，比較悶熱，中南部將有局部短暫陣雨或雷雨，偏驟雨型態，不會一直下，屬於多雲時陰偶陣雨。

氣象署預報員黃恩鴻說，未來天氣雖然水氣多，但不是會一直下雨，明、後天受華南雲雨區影響，水氣一直在東移，西半部降雨機率較高，不定時有局部短陣雨，不會下一整天但雲量多，偏陰天，偶爾會有陣雨，東半部降雨較緩和，大致多雲，偶有零星降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣預報。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣預報。（圖／氣象署提供）

他還說，周五、周六環境轉偏南風，主要降雨是南部、東南部地區局部短暫陣雨或雷雨，降雨對流性多一些，其他地區偏多雲，雨勢出現在午後，有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，周日到下周二有個結構不是很好的鋒面，位於台灣北部海面，環境轉為偏西南風，所以感受偏悶熱，中南部因為迎風面有局部短暫陣雨或雷雨，但有滿多降雨空檔，雨勢偏驟雨型，一陣陣的、不會一直下，北部和東半部則多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼未來一周天氣預報。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，明、後天受華南雲系影響，北台灣高溫25至27度， 其他地區27至30度，白天都比較舒適，低溫北台灣約24度，其他地24至26度，早晚舒適偏涼。

他表示，周五、周六轉南風，周日、下周一又轉西南風，溫度回升，溫度普遍24至26度，未來全台天氣型態屬於多雲時陰，偶有陣雨。另目前尚無熱帶系統在發展。

ET快訊
快訊／唐治平母喪失聯「找到人了！」　經紀人：非常擔心情況
女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭
快訊／加油發票中1000萬！獎落2縣市
獨／黃仁勳吃百元熱炒店　菜單備註4字！給3萬元不用找
輝達來台設廠落腳處曝！楊文科招手黃仁勳：首選就在新竹縣
獨／走鐘獎瘋傳不辦了？　呱吉「確實遇到瓶頸」
快訊／松山分局又出事　2警遭搜索約談
快訊／2綠委跑票　原民禁伐補償金增至6萬三讀通過
三讀！議員助理費月增8萬　村里長增發7.5萬春節慰勞金
北漂男遭輾頭亡　父母北上認屍痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

介紹買車賀成交！友樂喊「請吃飯」　他苦等1年氣：竟用2千元打發

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝不愛這味...小費給5千

眾量級又傳分手　她嘆「看起來假假的」！網激推5大YT CP檔

算命師斷言「女兒寡婦、兒子成罪犯」！新手媽痛哭：沒救了嗎？

明雨區往西半部跑　端午連假悶熱「驟雨襲中南部」

千萬別放生！「沒有公主命、卻有公主病」TOP3星座

高雄鳳荔季熱鬧登場　陳其邁大讚大樹玉荷包、金鑽鳳梨

黃仁勳光環加持！寧夏夜市業績成長2成　吃過店家大增6成

市面上「1款眼鏡」流行不起來！網搖頭：很少待室外真不需要

基隆北寧路崩坍搶救出11輛車　今打設施工便道

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

介紹買車賀成交！友樂喊「請吃飯」　他苦等1年氣：竟用2千元打發

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝不愛這味...小費給5千

眾量級又傳分手　她嘆「看起來假假的」！網激推5大YT CP檔

算命師斷言「女兒寡婦、兒子成罪犯」！新手媽痛哭：沒救了嗎？

明雨區往西半部跑　端午連假悶熱「驟雨襲中南部」

千萬別放生！「沒有公主命、卻有公主病」TOP3星座

高雄鳳荔季熱鬧登場　陳其邁大讚大樹玉荷包、金鑽鳳梨

黃仁勳光環加持！寧夏夜市業績成長2成　吃過店家大增6成

市面上「1款眼鏡」流行不起來！網搖頭：很少待室外真不需要

基隆北寧路崩坍搶救出11輛車　今打設施工便道

防晴空匯憾事再發生　內政部：1個月內展開全國高樓建物消防公安抽查

吳申梅發片做公益「賣一張捐一半」　超暖事蹟曝光

介紹買車賀成交！友樂喊「請吃飯」　他苦等1年氣：竟用2千元打發

唐治平母喪爆失聯「找到人了！」　經紀人：非常擔心情況、會陪伴他

桃園女師性侵小六男童還產子　一審重判17年半高院今首開庭

台東關山加強端午連假交通疏導　山區道路多落石籲小心行駛

被提案送紀律委員會　郭國文點名至少7藍委：想要送就全部一起送

中國海軍越過日本海成新常態　深化戰略同盟並持續對話

綠委連署原民禁伐補償金調漲竟翻桌　民眾黨酸：瘋起來自家人都怕

「你要改進防盜！」　小偷凌晨行竊…囂張留下手機號碼和字條

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

生活熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

台灣人超愛吃火鍋　醫提醒2事：真的很可怕

24歲女染愛滋崩潰　「三任男友」找戰犯

今雨區擴大　明「全台下3天」

蟑螂近親入侵清大男宿　男大生喊快逃

麵攤2麵1沙拉1炒菜1680元　客人：頭好暈

公司忘了有這員工！他爽躺8個月領121萬

「最美檢察官」遭批騙妻結婚生子！老婆反擊認不滿

孕婦產後大出血　ICU醫「救一整個家庭」弟弟害羞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

購買前看清楚！好市多5種商品不能退貨

2月娃患致命罕病治療1針4900萬　創健保給付最低齡

空姐酒醉鬧機驚動航警「記1支大過」　華航：依公司規範辦理

更多熱門

相關新聞

明起雨區擴大！端午連假悶熱「全台防雷雨」

明起雨區擴大！端午連假悶熱「全台防雷雨」

今(4日)水氣逐漸增加，會有不定時降雨，明天華南雲雨區靠近，各地降雨機率提高。中央氣象署表示，預估端午節連假天氣悶熱，南部地區斷續有短暫下雨的現象，其他各地中午以後比較容易下雨。溫度方面，到周六之前，中南部大約30度到31度，北部、東北部、東部27度到28度，端午假期高溫可能來到32度。

明起陣雨襲各地！端午連假濕悶　「降雨熱區」曝

明起陣雨襲各地！端午連假濕悶　「降雨熱區」曝

政院拍板減徵關鍵原物料稅負　加碼延長至9月底

政院拍板減徵關鍵原物料稅負　加碼延長至9月底

黃仁勳「數位孿生」更精準掌握颱風　氣象署曝與NVIDIA合作

黃仁勳「數位孿生」更精準掌握颱風　氣象署曝與NVIDIA合作

明起水氣增「間歇性雨勢」來襲　端午連假雷陣雨攪局

明起水氣增「間歇性雨勢」來襲　端午連假雷陣雨攪局

關鍵字：

天氣西半部降雨悶熱局部陣雨穩定

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

唐治平經濟陷困境求戲拍

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面