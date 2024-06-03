明起水氣增「間歇性雨勢」來襲　端午連假雷陣雨攪局

▲明天起水氣增加，降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（3日）雨勢緩和，中央氣象署指出，明天水氣增加，台灣降雨機率提高，周三到周五降雨範圍較廣，各地將有間歇性雨勢，周六、日環境轉為偏南風，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區偏向午後雷陣雨的型態，溫度比較悶熱。

氣象署預報員李孟軒說，昨天鋒面通過各地降雨明顯，尤其在西半部地區，高屏山區累積雨量有200多毫米。今天鋒面已經移到巴士海峽，台灣上空雲系偏淺，整體降雨零星，但仍要留意各地山區、南部及花東地區，會有局部短暫陣雨。

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他指出，明天華南雲系接近台灣，明天降雨機率提高，但整體降雨量不會太多，周三到周五期間會有一波波的華南雲雨帶東移，整體降雨較廣，各地是間歇性雨勢，當雲系遠離較遠時，有降雨空檔的情況，建議出門攜帶雨具。

李孟軒表示，周六、周日端午連假期間，這兩天風向比較偏向是偏南風，因此迎風面的南部、東南部地區，會有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區降雨則是午後雷陣雨的天氣型態。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李孟軒說，明天開始東北風減弱，明天到周日沒有明顯涼空氣，北部、東半部氣溫回升，高溫27至30度，中南部高溫30度以上，沒有下雨時候感受比較悶熱。