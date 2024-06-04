中國控遭「闖南海菲軍」持槍對峙　菲律賓駁斥：我們有職業操守

▲中國與菲律賓因南海問題關係緊張。圖為中國在仁愛暗沙驅離菲律賓船隻。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國官媒6月2日指控，菲律賓有一艘船隻在上個月進入南海有爭議水域，中國海警前去應對時，發現艦上有至少2人用槍指向中國海警。菲律賓軍方4日駁斥中國關相關指控，並堅稱其人員保持了職業操守。

據路透社報導，菲律賓武裝部隊發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）表示，菲律賓軍隊遵守了交戰原則，在規則內行事，並保持職業操守。菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）也強調，事發當時在仁愛暗沙停留的軍艦是菲律賓海軍的現役艦艇，因此該船被授權攜帶武器，「我們有權利自衛。」

中國宣稱幾乎整個南海都是其領土，甚至在距離中國超過1000公里處部署海岸警衛隊，多次驅離進入其宣稱的領地的船隻。中國表示，面對菲律賓的「侵犯」，其反應是適當的。

位於南海有爭議水域的仁愛暗沙，在菲律賓稱為「阿雲津礁」［Ayungin Shoal），中國稱「仁愛礁」，西方稱「第二湯瑪斯礁」（Second Thomas Shoal）。相關區域位於菲律賓的專屬經濟區內，但中國多年來一直反對菲律賓在當地一艘生鏽的前美國軍艦上部署海軍陸戰隊。

1999年，菲律賓故意將「馬德雷山號登陸艦」（Sierra Madre）停靠在仁愛暗沙，以此宣示該國的主權，還指責中國多次採取侵略行為，破壞菲律賓軍隊的補給任務。在最近的聲明中，布勞納強調，菲律賓將繼續維護其在該地區的主權。