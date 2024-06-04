市面上「1款眼鏡」流行不起來！網搖頭：很少待室外真不需要

▲很多人還是習慣戴一般的眼鏡。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「全視線眼鏡」又被俗稱為變色眼鏡，在室內或是晚上時，鏡片基本上是透明的，不過接觸到陽光後，鏡片就會自動調整顏色。近日就有網友好奇拋問，為什麼變色鏡片似乎不太流行？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「為什麼台灣人很少戴變色鏡片」為標題發文，提到台灣有很多人都近視，而其中就有一部分人不那麼在意外觀，也未必會戴隱形眼鏡。因此他就認為，雖然變色鏡片看起來有點老氣，但應該也無妨，為什麼變色眼鏡卻流行不太起來呢？

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貼文一出，不少網友都直言，「不注重外表不表示要喜歡老氣的東西」、「認識蠻多有戴的，變色後真的醜」、「變黑後真的很醜」、「真的很醜」、「鏡框選擇很重要啊，大部分都老氣又醜」、「醜到X北，為啥要花錢買這個」、「醜，沒什麼好說的」、「醜到不忍直視，送我戴我都不要」。

▲每個人對眼鏡的需求不同。（示意圖／取自Unsplash）

也有網友認為是價格問題，「價格吧，比一般的貴不少」、「真的貴很多啊」、「貴，少在室外活動真的不太需要」、「就是多一個不是很必要的功能，加價太多而已，多的錢我乾脆去配個太陽眼鏡，就放車上」、「價格太貴了」、「又貴又醜」。

還有網友表示，「朋友有配，但在室內太陽光強一點也會變色，不然就是從外面回來，鏡片一邊變回來，一邊沒有，很好笑」、「一出門變黑是不錯，但是回室內變回來很慢」、「不喜歡，要就乾脆兩副」。不過也是有網友認為，「沒很醜吧」、「全視線對我來說真的好用」、「我覺得這很方便也不醜啊，醜的是人吧」、「工作需要跑外面，在台灣戴還是很實用」、「騎車蠻方便的啦」、「懶人很方便」。話題掀起討論。