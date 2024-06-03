黃仁勳美食地圖「大勝米其林」？一票吵翻：三大私廚摘不了

▲AI教父黃仁勳。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳不只投資眼光獨到，選餐廳的品味也大受肯定。就有網友表示，黃仁勳去的餐廳大多不是米其林獲獎餐廳，但都是接地氣、在地人才知道的巷口美食，大讚黃仁勳的美食名單大勝米其林，話題引發討論，「他選的是本來就有名、大家平常會吃的店，可考慮後續出一個仁勳獎評鑑指南XD」。

有網友在PTT的Gossiping板表示，黃仁勳這次來台，吃了花娘小館、犂園湯包館、富霸王豬腳、鄒記食舖、圓環邊蚵仔煎、豆花莊、王記府城肉粽（總店）、驥園川菜餐廳、磚窯古早味懷舊餐廳、春韭晴光店、牛耳精緻麵館、五燈獎豬腳魯肉飯（三重店）、老撈麻辣火鍋、聚聚、雞家莊（本店），「都是一些接地氣，在地人才知道的巷口美食，黃董的美食名單是不是比米其林權威多了？」

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貼文引發討論，「這些店本來就有名」、「驥園有米其林餐盤但沒摘星，台北三大私廚要熟客才能預約也摘不了」、「相較於豆花莊，個人偏愛古早味or石牌水龜」、「說起來應該是他的助理懂吃吧 XD」、「明明就有米其林，雞家莊就是啊」、「米其林在美國吃啊，台灣的米其林哪裡稀奇？當然是找小吃」、「確實啊！老黃又不是隨便亂吃。」

也有人表示，「明明有幾間有進米其林指南，而且他來就是吃小吃，當然不會有星級餐廳，吃的小吃也是台北的」、「其實米其林必比登的數量，台灣是世界第三，考慮人口比例的話世界第一，所以也不能說米其林不懂台灣小吃」、「米其林在歐洲確實是一個參考指標，確保服務不會雷。我在巴黎都有吃過幾間。」

據《米其林指南》，評級制度基本上會根據五項標準，包括食材品質、廚師對味道以及烹調技巧的駕馭能力、料理中展現的個性、是否物有所值以及餐飲水準的一致性。餐廳被評分後，可能獲頒一到三顆星。評審員授予餐館星星時，不看餐廳裝潢、餐桌布置，或服務品質，餐館的特色會另外透過交叉的湯匙和叉子符號來表達。