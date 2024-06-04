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大學附近狂開1類型店！「配菜無限吃」網不買單：寧可吃網咖的

有網友相當困惑，明明「無人泡麵」的店家已經省去人事成本，為何商品價格還是那麼高。（示意圖／Pixabay）

▲大學附近有不少「無人泡麵」的商店。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名網友表示，「無人泡麵」的店家一包泡麵就要90或100元，配菜卻都是低價的泡菜豆芽或蔥花。因此他相當困惑，明明這類型店家已經省去人事成本，為何還賣那麼貴，貼文一出立刻引起網友熱議。

原PO在PTT以「無人泡麵是在貴三小」為題發文，表示「無人泡麵」的店家一包泡麵就要90或100元，配菜卻都是低價的泡菜豆芽或蔥花。若是去網咖吃一碗泡麵，裡面有荷包蛋還有火鍋料，這樣也才賣120元。

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這讓原PO相當困惑，明明這類型的商店已經省去人事成本，為何商品價格還是賣那麼貴？

貼文一出立刻引起網友熱議，許多網友表示，無人拉麵店的門市大多開在大學周邊，雖然是無人商店，但店租、電費、配菜等也是成本之一，且配菜是無限量供應「請加入店租電費裝潢器具材料配菜成本」、「裡面放了H100，不用錢嗎？」「店面設備不用錢嗎」。

不過也有網友表示「寧願超商微波也不想吃這種」、「台灣超商這麼多，這個相對起來就很盤」、「台灣半夜一堆麵店跟永豆可以吃，不明白吃這個要幹嘛？韓國人是不吃麵跟泡菜會死的民族，台灣又不是」、「便利商店屌打」、「台灣太方便了，半夜也有得吃，沒必要吃這個」。

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