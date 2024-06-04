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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁推「花東三案」藍內現雜音　賴士葆：傾向3案拆開處理

▲國民黨立委賴士葆質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前預告，要在本會期結束前，通過花東交通建設三法，不過傳出藍營內部不少反對聲音；國民黨團今（4日）上午召開黨團大會，內部也為此進一步討論。立委賴士葆指出，目前黨內傾向3案拆開處理，且建議在休會前舉辦1至2場專家與立委的說明會，讓立委都充分了解該案內容，再進院會處理。

花東三法包括，「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，對於藍營內部不一樣的聲音，傅崐萁今早受訪時表示，國民黨是一個開放政黨，所有的法案都會經過考慮、討論跟協商，民主的政黨本來就是這樣；至於什麼時間處理，反正黨內一定是有完全的共識才會推動，不管是什麼法案，都會經過一致的討論、黨團協商之後，才會做出最後決定。

賴士葆指出，目前這三個案子已經被抹黑了，說要花2兆到2.5兆，國民黨有必要對外講清楚，特別是專業的部分，到底是不是兩兆多？而且現在說用BOT來處理，但是台灣高鐵是BOT最糟糕的典範，最後都是政府出資，所以台灣的BOT很難做，最多是OT，就是政府蓋，找人經營比較可能，這些都可以討論。

賴士葆建議，現在應該要有專業的產官學坐下來跟大家好好討論，特別是環島高速鐵路，且目前傾向三案拆開來討論，其中花東快是比較可行的，有部分民進黨立委也是支持的。

賴士葆說，之前國會改革法案才剛過，國民黨立委也被外界抹黑，替新科立委很心疼，應該要辦幾場說明會，讓這些立委舉手之前可以先了解是什麼案子，包括環評的問題、技術的問題等，現在其實都不急，建議不要三個案子包在一起過，以前有些案子過得很快，但是20年都不做，這樣過了也沒有用。

賴士葆也說，大家靜下心來，距離休會還有一個多月的時間，可以開一、兩場專家跟立委好好談，讓大家充分了解。
 

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