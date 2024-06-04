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書店首推「文化幣書單」！年輕人最愛讀這些　MBTI、日韓文學爆紅

▲▼誠品書店首次推出「文化幣推薦書單」。（圖／業者提供）

▲文化幣帶動圖書成長超過3成，書店首次推出「文化幣推薦書單」。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部推出「文化幣」政策帶動16-22歲年輕世代閱讀風潮，誠品書店表示，也帶動圖書成長超過3成，如今首度推出「文化幣推薦書單」，精選年輕人最愛的書籍，像是最夯話題MBTI人格、日韓文學、動漫作品等。更在6/15起與出版社合作，推出超過百場講座，邀請名人連俞涵、謝東霖、謝知橋等分享影響人生的必讀書單。

▲▼誠品書店首次推出「文化幣推薦書單」。（圖／業者提供）

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▲▼MBTI、人類圖，都是年輕世代喜歡閱讀探索自我的書。（圖／業者提供）

▲▼誠品書店首次推出「文化幣推薦書單」。（圖／業者提供）

誠品透過這波文化幣浪潮中，觀察年輕世代期望透過閱讀，探索自己和世界的渴望。像是時下最夯「MBTI人格」經典《MBTI人格分類》，幫助年輕讀者透過具體測驗，更加了解自己與他人。還藉由《人類圖職場指南》探索自己的性格，找到工作方向。《馬斯克傳》大膽創新的商業冒險精神，如何帶動世界重大變革，也是年輕人想了解的人物。

▲▼誠品書店首次推出「文化幣推薦書單」。（圖／業者提供）

▲《你想活出怎樣的人生？》讓宮崎駿讀後決定復出。（圖／業者提供）

《你想活出怎樣的人生？》一書不僅啟發動畫大師宮崎駿創作奧斯卡最佳動畫電影作品《蒼鷺與少年》，也引導年輕讀者重新思考友情、貧富、人與社會等課題。

獲全日本書店職人最想賣大獎「本屋大賞」第二名《獅子的點心》，則以溫柔的筆觸敘述癌末主角的心路歷程，帶出生命盡頭的重大人生省思，得到廣大共鳴。而年輕世代最愛的日韓文學，還包括曾獲韓國年度最受歡迎小說《不便利的便利店》系列雙作，書中的便利店，猶如心靈驛站般的存在，溫柔接住充滿焦慮的年輕心靈。

▲▼誠品書店首次推出「文化幣推薦書單」。（圖／業者提供）

▲日韓文學也持續受到歡迎。（圖／業者提供）

另迎接畢業季，面試寶典《掌握主動權的Highlight面試法》、《練出不怕AI取代的說話本事》等多本實用書，替職場小白打造完美裝備。

業者表示，即日起於全台誠品書店使用「文化幣」，單筆扣點滿700點，即可現折70元（滿770元可用，不累贈）。在誠品電影院以文化幣觀賞限定電影，還可以50元優惠價加購蛋塔套餐。即日起至6/26，會員於誠品生活時光門市單筆消費滿588元，即贈「花繪之心．四色鉛筆」1支，數量有限，贈完為止。

▲文化部擴大加碼推出「花蓮振興文化幣」，凡16～22歲青年，到花蓮能再領1200點。（圖／文化部提供）

●「花蓮專屬文化幣」6/8上路

為協助4/3花蓮地震災情後產業振興，推出「花蓮專屬文化幣」，只要是符合今年文化幣領取資格的16～22歲青年，到花蓮都能再領1200點，專屬使用於花蓮地區藝文消費，可在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等，6/8發放，同樣可使用至年底為止。

16～22歲青年只要到花蓮的文化幣藝文消費點，出示會員條碼及身分證件，經消費點驗證身分後，就能馬上領到1200點「花蓮振興文化幣」。搭配觀光署推出的住宿補助、台灣好行、觀光巴士等交通優惠，就能在端午假期及暑假進行一場藝文之旅。

文化部說明，加碼的「花蓮振興文化幣」不僅可與原本還有的文化幣合併在花蓮使用，也持續享有獨立書店「點送1點、表演藝術青年席位、攜伴看國片贈100點、消費滿200點抽獎等優惠。

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