美首席防疫專家驚爆「社交距離無科學根據」　台大醫：代表他不懂

▲佛奇是美國傳染病權威，在新冠防疫工作方面，扮演重要角色。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

外電報導指出，美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）坦承疫情期間不少防疫措施是「編篡」(made up)，包含呼籲民眾保持6英尺（約1.8公尺）社交距離、兒童戴口罩等都缺乏科學依據。國內感染科權威、台大醫師黃立民直言，口罩與社交距離可防範飛沫傳染疾病，是感染控制的基本知識，若佛奇這樣說法僅「代表他不懂」。疾管署表示，國內防疫都經過有20名專家組成的專家諮詢小組討論、協助制訂，全基於科學基礎。

《華盛頓郵報》引述上周釋出的一份訪談紀錄報導，佛奇1月在一場閉門聽證會上向國會形容，這個建議是「沒有數據根據的經驗決定。」根據5月公布的另一份文字紀錄，美國國家衛生院（NIH）前院長柯林斯（Francis Collins）1月也私下向國會坦言，他不知道社交距離背後的證據。另根據《每日郵報(Daily Mail)》報導，聽證會訪談中，佛奇也否認讀過任何主張兒童戴口罩有助於防疫的報告。

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台大醫院小兒感染科醫師黃立民受訪直言，佛奇本身專業為基礎免疫、臨床免疫，不是病毒和感染症專家，只是因為他當過美國國家過敏症和傳染病研究所(NIAID) 所長，才會推出來當領導者，也就是說，佛奇之所以會變成最高指揮官，是因為其地位，不是專業能力。

「簡單來說，佛奇在政策推動方面可以，但專業方面不見得最懂」黃立民話說得直接，防疫指揮官最主要是叫得動人、知道資源在哪裡、如何分配，未必是最懂傳染病的人。他也認為「編造」的說法其實有點失真，新冠這是飛沫傳染疾病「戴口罩、保持社交距離一定是對的，根本不用去證明」。

▲台灣在新冠疫情期間也實施社交距離的防疫措施，資料照。（圖／記者李毓康攝）

「只要飛沫傳染，就是這樣去防治」黃立民指出，這已經不需要更多實證，過往歷來發生的飛沫傳染疾病已經反覆證實這樣的作法，口罩有效過去也有論文發表，當然沒有人做隔幾公尺的研究，這個比較確實困難，但如果佛奇今天說出「不知為何提出戴口罩與社交距離」就正代表他其實不懂，這是因為這是「感染症的基本知識」。

黃立民表示，或許佛奇所謂沒有科學根據是針對新冠病毒，但他就要問了，難道出來一個新的病毒，又要另外做臨床試驗，看口罩、社交距離有沒有效果，結果出來又花了一年時間，病毒都不知道傳到哪邊去了。

美國防疫政策與台灣制訂政策息息相關，對於佛奇的說法，疾管署副署長曾淑慧表示，我方還會再持續瞭解相關報導，但是台灣政策的執行不僅參考美國，還有世界衛生組織、各國狀況進行綜合評估，更重要的是還成立有「嚴重特殊傳染性肺炎專家諮詢小組」提供意見，經過充分討論，在科學基礎之下提供相關政策落實執行。

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

至於專家諮詢小組組成，根據疾管署資料，是由感染科權威、台灣大學副校長張上淳擔任召集人，邀集國內多位專家組成諮詢團隊，專家專業涵蓋感染症醫學、感染管制、胸腔重症醫學、流行病學、微生物及病毒學、醫學倫理等領域共計約20人。

曾淑慧表示，專家諮詢小組及傳染病醫療網各區正副指揮官，會依據國內外疫情資訊、數據監測統計與分析、政策施行情形等相關資料，以及所收集之最新實證資料，透過跨領域專業意見匯集，提供指揮中心全面而深入之重要防疫政策措施建議，包括感染臨床處置指引、疫情監測、社區防疫、防疫物資整備、感染管制、邊境檢疫、疫苗接種策略等，協助指揮中心迅速、有效訂定相關防疫政策，並執行各項防疫措施。