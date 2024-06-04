流感添1死！8歲女童住院3天過世　有打疫苗仍併發腦炎、心肌炎

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感增加1起兒童死亡個案！疾病管制署今（4）日公布，個案是一名南部8歲女童，本身沒有潛在疾病，而且去年10月有接種本季流感疫苗，卻在上月中旬出現症狀，診所就醫確認感染B流，沒想到隔天又出現嘔吐、意識不佳等症狀，急診就醫已經高燒40度被收治加護病房，檢查有肺炎、意識混亂疑似腦炎，且住院期間還心跳停止，雖然有恢復心跳，但仍於住院第3天過世。

疾管署副署長曾淑慧表示，目前國內流感已經脫離高原期，但是併發重症個案仍多，上周就確認一名年輕併發重症的死亡個案。疾管署防疫醫師林詠青說明，這是一名南部8歲女童，沒有潛在疾病，去年10月有接種本季流感疫苗，5月中出現咳嗽，1周後發燒到診所就醫，檢查確認B流，給予流感抗毒藥物後返家。

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林詠青指出，個案隔天出現頭痛、嘔吐、意識不佳，咳嗽等呼吸道症狀，緊急到急診就醫，發現高燒40度，心跳過快，胸部X光有肺炎，意識混亂疑似腦炎，被收治住院，期間一度心跳停止，後續有恢復心跳，但是心臟超音波顯示收縮力下降、還有腦水腫，疑似併發心肌炎、腦炎，後續在住院第三天過世；死因為流感併發急性壞死性腦炎、心肌炎，導致急性多重器官衰竭。

林詠青說明，雖然個案有接種本季流感疫苗，距離現在已經7~8個月，保護力下降，住院期間又發現腦炎、心肌炎，病況變化快速，提醒民眾，流感若有危險徵兆如意識狀態不清、心跳過快血壓下降會有肺炎、腦炎、心肌炎的可能性。曾淑慧則提醒，目前公費流感疫苗還剩下1萬劑，高風險民眾還是可以來接種疫苗。

