新冠併發症+263！1歲童發病2天「嘴唇發紫」才確診　收治加護病房

▲疾管署防疫醫師林詠青，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情仍在，疾病管制署今（4）日公布，上周新增263例新冠併發症，其中最年輕為年僅1歲女童，本身雖然沒有潛在疾病，也沒有接種新冠疫苗，上月底出現症狀時，因為快篩陰性，診所就醫診斷一般感冒，沒想到2天後出現呼吸喘、嘴唇發紫到醫院就醫，PCR確認新冠陽性且有肺炎收治加護病房治療。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，國內上周(5/28-6/3)新增263例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一周(5/21-5/27)新增241例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增26例死亡病例，較前一周新增23例略升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，疫情仍具傳播風險。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，重症個案中最年輕是一名南部1歲女童，本身沒有潛在疾病，沒接種新冠疫苗，5月底出現發燒、咳嗽，當時在家自行快篩檢驗陰性，到診所依據快篩診斷一般感冒返家。然而發病後2天，咳嗽症狀持續外，還出現呼吸喘、嘴唇發紫到急診就醫，進行PCR檢驗確認新冠陽性，胸部X光有肺炎情形，收治加護病房治療。目前生命徵象穩定，意識清楚，還在治療觀察中。

林詠青指出，疫調顯示，同住家人在個案發病前有新冠感染，雖然家人有接種疫苗，但是沒有接種XBB疫苗。疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種 275.2萬人次，全國接種率11.33%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.47%、1.47%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約 291.7萬劑、Novavax XBB疫苗約 5.3萬劑，提醒還沒接種的民眾趕快施打，才能提升保護力以對抗不斷變異的病毒。

疾管署監測資料顯示，近四週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為69%及59%，近期呈緩降；另KP.2的占比分別是7%及22%，KP.3占比分別為6%及9%，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署提醒，由於疫情傳播風險仍存在，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾儘速接種。此外，對於65歲以上長者或有免疫不全以及免疫低下民眾，呼籲已接種1劑且間隔12週(84天)的65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，再接種第2劑以增強保護力。