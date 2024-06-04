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打過流感疫苗！高雄8歲女童染B流「住院3天亡」　有心臟病史

▲▼流感疫苗、消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高風險民眾仍可施打流感疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

疾病管制署今(4日)公布1例流感併發重症死亡個案，個案為高雄一名8歲女童，本身有心臟病史，曾於去年10月接種流感疫苗，女童於12日出現咳嗽症狀，19日確診B流、20日未改善緊急住院，22日出現肺炎、腦炎、心肌炎導致急性多重器官衰竭死亡。疫調指出，女童的就學環境、同住家人皆無疑似發病個案。

依據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，今年全國流感併發重症確定病例共計701例（死亡125例），高雄市60例（死亡11例）。高雄市60例流感併發重症確診個案中，65歲以上族群佔53.3％，8成以上具有慢性病史，且超過8成未施打季節性流感疫苗。

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今日疾病管制署公布1例流感併發重症死亡個案，個案為高雄一名8歲女童，本身有心臟病史(心律不整)，於5月12日出現咳嗽，當日前往診所就醫後返家。5月19日出現發燒、咳嗽、 嘔吐、頭痛等症狀，再次前往診所就醫，COVID-19陰性，流感快篩陽性(B型)，經醫師開立流感抗病毒藥物後返家。

▲學校洗手間及教室桌椅進行漂白水（1000ppm)環境消毒（圖／記者許宥孺翻攝）

▲學校洗手間進行漂白水環境消毒（圖／記者許宥孺翻攝）

女童在5月20日當天症狀未改善且持續發燒，至急診就醫，發現高燒至40度，且心跳過快、胸部X光有肺炎，緊急收治住院治療，期間一度心跳停止。5月21日，女童經疾管署研判流感重症確定病例，5月22日因流感併發急性壞死性腦炎、心肌炎，導致急性多重器官衰竭而不幸死亡。

衛生局疫調後，指出女童於112年10月19日曾接種流感疫苗，所就讀的國小班級、課後班、補習班經疫調無疑似發病個案，同住家人(父親、母親、弟弟)無疑似症狀。

衛生局提醒，目前類流感疫情雖較趨緩，但仍有新增重症個案，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上班、上學，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

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