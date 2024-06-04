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買「甜心卡組合」遭要求自助點餐機重新排隊！麥當勞回應了

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲民眾到麥當勞購買甜心卡組合，自助點餐機無法提供該項優惠服務，但店員強制他到自助點餐機重新排隊。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

近年來，麥當勞在多家分店增設自助點餐機，但卻引發許多民怨。有民眾向《ETtoday新聞雲》投訴，表示在台北研究院餐廳購買甜心卡組合時，自助點餐機無法提供該項優惠服務，且店員強制他到自助點餐機重新排隊，他納悶，「過去在任何一家分店都是這樣排隊點餐。」覺得被刁難。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲台灣麥當勞公司表示，顧客點餐沒有強制要求一定要透過自助點餐才能到櫃檯結帳。（圖／記者王威智攝）

投訴者Arther表示，「我第一次到麥當勞遇到買甜心卡要去自助點餐機排隊。」因為他時常到麥當勞消費，而自助點餐機無法點選甜心卡的優惠，所以都是直接到櫃檯排隊點餐、結帳。然而，當他在台北研究院餐廳排隊購買甜心卡時，卻被店員指示到自助點餐機重新排隊，讓他感到非常不解。即便Arther向店員表示要購買甜心卡組合，仍被語氣強勢的說「一樣要去自助點餐機排隊」！

自麥當勞自助點餐機上線以來，就有許多顧客對於新的點餐流程感到困擾，網路上一爬文，大多都是對於升級後點餐流程搞不清楚，甚至是許多年長者不會操作點餐機，人工結帳櫃檯等無人的狀況。許多民眾疑問，點餐一定要透過點餐機嗎？自助點餐機無法提供的服務，也不能直接找人工櫃檯服務嗎？

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲台灣麥當勞公司表示，該店一樓點餐區空間有限，民眾還是得先從自重點餐機排隊。（圖／麥當勞提供）

對此，台灣麥當勞公司表示，顧客點餐沒有強制要求一定要透過自助點餐才能到櫃檯結帳，「麥當勞提供多元的點餐方式，店內除了櫃枱，也設有點餐機，讓顧客可以用自己方便的方式點餐和付款；若對於服務流程有疑問，可向餐廳反應，以利即時說明及協助。」

不過稱唯該店一樓點餐區空間有限，民眾還是得先從自助點餐機排隊，麥當勞說：「經瞭解，該餐廳因空間有限，僅能提供一條排隊動線，地面上貼有『請在此處排隊點餐』的說明，並以分隔線方便顧客辦識、依序到點餐機或櫃枱點餐。顧客若使用甜心卡，也須在此排隊等侯，輪到時才能前往櫃枱點餐；若因溝通落差導致誤會，造成不便，敬請見諒，並感謝顧客的配合。」

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