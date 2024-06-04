登革熱高峰期來了！花蓮噴藥滅除病媒　曝防治4大絕招

▲▼花蓮縣政府採購藥劑分配至各公所清潔隊安排噴藥作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府為降低登革熱傳播風險，持續督導各公所，落實轄管農園、市場、房舍、空地、空屋及工程工地、冷卻水塔、輪胎堆置區、竹林、陰暗水溝、天溝等高風險地點環境管理、孳生源清除工作並主動巡查，加強雨後環境巡檢、移除非必要容器、清除積水容器，並下鄉宣導登革熱防治教育。

近期東南亞國家登革熱疫情持續嚴峻，境外移入病例數高於近4年同期，加上雨季到來及氣溫回升，適合病媒蚊生長。此外，花蓮縣政府也積極向中央部會申請登革熱環境用藥補助，採購後分配至各公所清潔隊安排噴藥作業；噴藥時，請民眾注意關閉門窗、避免吸入藥劑，刺激呼吸道；噴藥期間，收好戶外衣物、食物、魚缸加蓋；留意孩童、寵物勿靠近噴藥車。

▲清潔隊下鄉宣導登革熱防治教育。

縣長徐榛蔚表示，社區防疫、清除積水容器及孳生源是落實登革熱防治工作的不二法門，民眾須充分了解登革熱威脅，願意配合各項防治工作，落實清除孳生源，是保護自己也是保護家人。

▲防治登革熱4絕招。

徐榛蔚再次呼籲，維護縣內環境衛生是每位鄉親的責任，政府結合鄉親齊心防治登革熱孳生源清除工作，共同積極防治登革熱，讓大家一起維護花蓮潔淨的美好生活環境。