登革熱警訊！疾管署點名「3縣市」病媒蚊指數偏高

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情蠢蠢欲動！疾病管制署副署長曾淑慧今（28）日表示，登革熱已經連續三周沒有本土病例，不過監測卻發現台南市、高雄市以及屏東縣三縣市的病媒蚊指數，出現「較正常為高」的警訊，由於近期多有降雨加上高溫，提醒民眾落實孳生源清除。

疾病管制署今（28）日表示，國內上周（5/21-5/27）無新增登革熱本土病例，今（2024）年截至5/27累計164例本土病例，係去年疫情延續，累計病例分布高雄市135例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。

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另上周新增6例境外移入病例，感染國家為印尼（4例）、新加坡及疫調中（各1例），今年累計92例境外移入病例，高於2020年至2023年同期（介於2-52例），感染地以東南亞國家為主，以印尼45例為多，其次為馬來西亞17例及馬爾地夫9例。

由於境外移入風險持續，籲請民眾前往當地時落實防蚊措施，外出時可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署也提醒，由於登革熱潛伏期為3至14天，國人在國外遭感染後往往是回國才發病；回到社區後才發病的民眾受到斑蚊的叮咬，此斑蚊經8至12天後將具有傳染登革熱病毒的能力，增加本土病例發生的風險。民眾回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時請落實防蚊措施並儘速就醫，就醫時請主動告知醫師近期旅遊史，以利正確診斷及治療。

疾管署提醒，目前正值登革熱流行期，氣溫炎熱且受鋒面影響降雨頻繁，有利於病媒蚊孳生；清除孳生源是預防登革熱的根本方法，任何會積水的物品都可能孳生病媒蚊，請民眾主動整頓家戶內外環境，避免堆置戶外的物品於雨後形成孳生源，同時落實「巡、倒、清、刷」，經常巡查家戶內外是否有積水容器，儲水容器應每周至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除。