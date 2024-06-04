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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白廢考監不同調　陳亭妃點唯一共識：別打假球！坐下來談啊

▲民進黨立委陳亭妃發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍白總召傅崐萁、黃國昌提案廢除考監，民進黨也有30名綠委提案廢除，但國民黨中央卻又稱堅持五權分立；民眾黨主席柯文哲則認為可採取漸進式透過不提名新委員、預算凍結等方式廢考監。對此，綠委陳亭妃今（4日）受訪時表示，相信考監大家有共識認為組織疊床架屋，就坐下談，但國民黨堅持重點隨時都在變，到底要聽誰的？

民眾黨將廢除考試院、監察院當成2024總統大選政見，國會改革法案三讀後，黃國昌再喊出廢監察院，並預告將提修憲案，而民進黨也有30名立委提出連署「廢除考監」修憲案，但國民黨卻出現意見不同調。柯文哲2日表示，民眾黨支持三權分立，只要符合其目標，都會去支持。

對於藍白態度，陳亭妃受訪時表示，原來態度可以轉這麼快，廢考監到凍結，但還是要提醒藍白兩黨，若要凍結要先坐下來談，要把考試院跟監察院執掌移到哪裡，才能凍結，相信考監大家有共識認為組織疊床架屋，就坐下來好好談。

陳亭妃指出，考試院跟監察院在考選、調查跟彈劾部分如何移撥，這就可以討論，討論完就可以進行凍結預算及人事部分，否則組織還是存在，不討論修憲那就是五權分立，執行面必須做相對業務，這些要怎麼辦？討論完有共識凍結，才不會被認為是打假球。

陳亭妃回憶，國民黨對於考監議題一直不同調，上會期成立修憲委員會，時任黨團總召林為洲也說要廢考監，最後也是被擋掉，甚至辭總召明志，這次也是傅崐萁說要廢監察院，結果黨中央出來說黨綱是五權分立。

對於藍營態度轉彎，陳亭妃坦言，從頭到尾都不了解他們堅持重點為何，隨時都在變，國民黨不敢在憲法層次討論，只好讓黨主席朱立倫說要凍預算，既然要凍就來談，職權如何移撥是比較重要議題，不要喊喊而已。且韓國瑜也說民生法案優先，那韓院長跟傅崐萁也不同調，到底要聽誰的？

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