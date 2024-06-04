韓江盧合作「放眼2028」？　黃暐瀚點藍主席選舉：就看三人能否壓朱侯

▲韓國瑜、江啟臣、盧秀燕。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨主席選舉將在2025年登場，誰將領軍這個百年大黨各界關注。資深媒體人黃暐瀚點名，現任黨主席朱立倫、新北市長侯友宜都可能參選，而台中市長盧秀燕也是人選之一，尤其她與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣這座「小窩」已經蓋好，放眼2028總統的態勢已然清楚，後續就看三人的合作，能否力壓朱侯。

黃暐瀚指出，韓國瑜因為身兼立法院長職務，不得參與黨務之外，朱立倫、侯友宜、盧秀燕，都有可能參選2025的國民黨主席選舉。

黃暐瀚說，前兩天朱立倫回母校建中演講，剛好就那麼巧，有提問者直接問他2028如何承擔？朱立倫當場謙虛客氣，說要提最好的人選，但也不忘把現在國民黨「縣市最大黨」「國會最大黨」的功勞，擺在自己身上。

至於侯友宜，黃暐瀚分析，他最近議會備詢，被問政治議題的比例，遠遠多於過去幾年。外界原以為侯友宜沒有中央委員身份，沒資格參選黨主席。後來發現，身為執政縣市長，侯友宜具備「中評委」身份，可選黨主席，如果還有延續政治力量的想法，明年選主席，也算是一咖。

而盧秀燕，黃暐瀚說，在石岡的公托啟用儀式上，盧秀燕脫口說到辦公托要一棒接一棒，看著身旁的江啟臣，當眾點名江啟臣要「接棒」。這是盧秀燕對於2026台中市長接班人選，講述得最清楚的一次，看來「韓江盧」這座「小窩」已經蓋好，透過某位與三人關係密切的機要幕僚穿針引線，韓當院長、江選台中、盧選主席、在一起放眼2028總統，韓盧皆有機會。