韓國瑜暫推爭議案意外卡花東三法？　徐巧芯認：4次衝突筋疲力盡

▲韓國瑜盼藍委暫緩推衝突性法案。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會職權法案三讀後朝野對立加劇，立法院長韓國瑜日前邀國民黨立委餐敘時喊話，希望接下來多提民生法案，「暫緩推動衝突性法案」，但近期國民黨團總召傅崐萁揚言強推花東三法，不僅遭綠營猛攻，連藍委都有意見。國民黨立委徐巧芯今（4日）受訪時也坦言，先前議場4次衝突，藍、綠、白所有委員應該也都筋疲力盡。

傅崐萁日前預告7月16日前一定通過花東交通三法，但黨內雜音不斷，甚至有國民黨立委私下表示拒絕背書，藍委賴士葆昨日受訪時也指出，黨團需要再討論，因為從沒深入討論過怎麼處理；再加上立法院長韓國瑜宴請國民黨立委時，希望大家暫緩推動爭議性法案，也讓花東交通三法是否如期闖關，備受關注。

徐巧芯稍早受訪表示，大家是認為說有一些會有衝突性的法案，希望稍微延宕一些，先前議場4次衝突，藍、綠、白所有委員應該也都筋疲力盡，不過這是在國會改革法案進二讀之前，黨團大會就已經有過共識，國會改革法案或其他有政治性爭議的法案，跟其他民生法案是要並進同行。

徐巧芯續指，非常早的時候就有這樣的默契，像是國會改革法案就會搭配三到五項民生法案，因為這樣才能讓民眾有感，也才能讓國會聽證權、調查權能夠實現。

