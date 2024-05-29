颱風外圍環流影響到貨量　農業部：黑鮪魚拍賣價回穩

▲農業部長陳駿季談黑鮪魚崩盤。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值黑鮪魚產季，今年因漁獲大豐收，導致價格開高走低，連日因到貨量集中，漁價崩盤，每公斤均價一度跌至125元。農業部長陳駿季今表示，上周日傳出每公斤70元的成交價只是個案，並非可供生食級的魚品，今年每公斤均價仍維持389元，近日受颱風外圍環流影響，預估捕獲量會減少，拍賣價格應可回穩。

根據漁業署漁產品交易行情資料庫統計，昨天黑鮪魚均價已從每公斤125元回升至158元，上價262元、中價143元、下價98元。而包括新港、蘇澳、東港區漁會日前也發布聲明，今年黑鮪魚可供生食等級的魚品，每公斤均價仍在389元。

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陳駿季今受訪表示，周日傳出黑鮪魚崩盤消息，純粹是因為單日進港量大增，相關冷凍庫存設備不足，才會導致價跌，強調每公斤70元只是個案，是加工用的次級魚品，並非可供生食等級的上等魚品。

陳駿季指出，受颱風外圍環流影響，這兩天黑鮪魚到港數量已經明顯下降，昨天約300尾，今天預報約100 多尾，捕獲量跟去年同期差不多，預估可以維持穩定的拍賣價格，之後魚價崩盤情況應該不會再發生，如果到貨量較多的話，農業部也備妥相關冷凍設備，協助漁民凍存，穩定魚價。