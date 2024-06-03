警緝毒鴛鴦同夥驚見跳樓！藥頭卡4樓防火巷　搶救1hr「落網」

記者陸運陞／新北報導

新北市蘆洲區一對毒鴛鴦，將租屋處當作販毒據點，遭到國道警方鎖定，日前警方前往蘆洲查緝時，將這對毒鴛鴦逮捕，再循線前往三重查緝共犯男子，未料，男子聽聞以為仇家上門，竟直接從5樓跳下，卡在防火巷內動彈不得，經警消人員搶救約1小時，才順利將男子救下，依法帶回偵辦。

▲警方查梁男與蘇女時，2人還在屋內吸毒，看到警方上門大受驚嚇。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從越南嫁來台灣多年，已取得身分證的蘇女，年前結識梁男後進而交往，卻也染上吸毒惡習，為尋求經濟來源，鋌而走險開始販毒，2人共同租屋在新北蘆洲，同時當成販毒據點；交易毒品時，雙方會以暗號聯繫，通過查證後，蘇女才會將鑰匙從2樓丟下，讓購買毒品的毒蟲上樓。

▲警方查緝同夥林男，林男竟跳樓逃逸卡在防火巷內。（圖／記者陸運陞翻攝）

國道警察刑警大隊獲報，上周二（28日）清晨前往查緝，順利在蘆洲逮獲梁男及蘇女，並在屋內搜出毒品大麻、海洛因及安非他命，經調查，另有共犯林姓男子住在三重；警方傍晚再度出擊，但卻驚動林男，趁隙從5樓住處往防火巷內跳下，卻直接卡在4樓遮雨棚，經由警消協助，才將林男救下並逮回偵辦。

警方隨後近入林男住處，搜出毒品大麻、海洛因、安非他命及吸食器。警方共查獲海洛因0.47公克、大麻3.56公克、安非他命14包37.42公克。詢問時，梁男與蘇女都坦承持有毒品，但對於販售過程卻不願吐實，而林男同樣也不願交代來源，詢後警方依毒品罪，將梁男、蘇女及林男3人移送新北地檢署偵辦。

▲警方查扣毒品海洛因、大麻及安非他命，以及吸食器、磅秤與手機。（圖／記者陸運陞翻攝）