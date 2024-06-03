我「載」五甲二路！高雄路牌掉落　外包員騎車載走將收紅單

記者吳奕靖／高雄報導

一名騎士在機車前座載著「五甲二路」的路牌，引起網友熱議。這件事發生在高雄市鳳山區，五甲派出所的員警在1日21時巡邏時，發現該路牌被棄置在五甲和南華路口，經過通報1999後，相關部門在22時派員處理。曾姓養工處外包人員在1小時後騎機車將路牌載回，不過，他行經五甲二路時被網友拍下畫面，路牌橫放的舉動已違反道路交通安全規則。

▲工務局的外包人員協助處理路名牌，結果違反交通規定將挨罰 。（圖／翻攝社會是新聞影音）

網路社群「社會事新聞影音」有人貼出了一則影片，只見該騎士在機車前方踏板上載著一個綠色的「五甲二路」路牌，引發網友熱議，甚至有人調侃說「我載（諧音在）五甲二路，妳在哪？」。鳳山警分局表示，1日晚間9時許，五甲派出所的員警在巡邏過程中發現「五甲二路」路牌被棄置在路邊，立即通報1999，請求工務局養工處人員處理，只是沒想到工務局派出來的人，會用機車載運路名牌。

警方表示，曾男違反道路交通安全規則。根據第88條第1項第1款的規定，機車載物的高度不能超過駕駛人的肩部，寬度不能超過把手的外緣10公分，而長度則不能從座位後部向前超伸，且伸出車尾的部分，從後輪軸起不能超過半公尺。同時也違反了道路交通管理處罰條例第31條第5項的規定，即「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰」。鳳山分局呼籲，車輛駕駛應遵守交通規則，以保障用路人的生命財產安全。

對此，高雄市工務局回應，「已經督促廠商勿用機車載用路名牌，以維護交通安全，也加強各路口的各名牌狀況。」

▲工務局的外包人員騎機車載路名牌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）