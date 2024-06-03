乩身走陣突昏倒亡！前方聖駕疑似轉頭查看　廟方今現身還原現場

▲男乩身在嘉義縣梅山玉虛宮前走陣時，突然倒地送醫不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

台中某宮廟1日中午前往嘉義玉虛宮遶境進香，但其中一名李姓男乩身卻在走陣時，突然倒地不起，緊急送醫後仍宣告不治。廟方今(3日)出面受訪表示，案發當下一名有護理經驗的幼兒園老師上前協助CPR急救，中間李男一度恢復心跳，但在送醫途中仍不幸身亡，也讓玉虛宮全體人員相當震驚、不捨，目前將全力協助家屬處理後續事宜，並給予慰問金。

透過現場畫面可以看到，當時兩名乩身一前一後手持法器準備進廟，不料在後方的李男卻突然臉著地倒地不起，眾人見狀紛紛湧上前去關心，而此時前方的聖駕仍不受影響持續動作，但過程中疑似有轉頭查看，後續便繼續完成動作。

▲玉虛宮廟方出面還原事發經過 。（圖／民眾提供）

梅山玉虛宮總幹事張慧鴻今出面表示，當天李男卻突然倒地不起，其他人見狀立即上前將他攙扶至陰涼處休息，恰巧有一名托兒所老師有護理經驗，立即就上前協助急救，「CPR急救10分鐘，有稍微恢復心跳，就直接交給消防隊救護車」。

張慧鴻表示，儘管李男友恢復心跳，但他在送醫途中又失去生命跡象，緊急搶救後仍宣告不治。對此，全體玉虛宮人員也感到相當震驚、不捨，目前將全力協助家屬處理後續事宜，並也會給予香奠奠金給家屬慰問，希望家屬能夠節哀。

另外協助急救的梅山鄉托陳怡真老師則表示，她當時是到廟裡拜拜，不料卻聽見外面一陣騷動，她觀察許久後，發現周遭人員沒有人會正確急救，便挺身表示自己會CPR，「我當時也是很緊張」。

李男所屬宮廟也表示，李男平時有李府王爺、玄天上帝會降駕，是宮廟、某神明會的乩身，事發當下並不曉得是哪位神尊降身，李姓乩身在台南時也有發乩，但是過程中沒有異狀，未料在嘉義發乩時竟會意外猝逝。

對此，檢方昨(2日)會同法醫相驗，初步了解死者沒有慢性病史，外觀亦無明顯致死外傷，預計5日解剖以釐清死亡原因與死亡方式。