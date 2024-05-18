正宗「網咖泡麵」煮法瘋傳！19萬人看完超震驚：難怪會好吃

▲台灣的網咖泡麵特別有特色，讓許多吃過的人念念不忘。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／柯振中報導

台灣有許多網咖，且店內販售的餐點通常都不錯，其中又以泡麵最受歡迎。不少人相當困惑，為何在家中煮泡麵，沒辦法像在網咖吃到的那麼好吃，YouTuber「在家做生魚片」也因此公開作法，讓民眾在家也能享用到懷念的滋味。

「在家做生魚片」近日上傳了一段影片，教導民眾如何在家製作出滿滿網咖味的泡麵，第一個步驟就是用剪刀將包裝袋剪開、而非使用撕扯，這樣才不會造成麵體破裂。

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第二步是取出包裝袋內的調料包，加入水裡煮滾，等到水滾了再放入麵條，並且燙個10秒就撈起麵條。

▼網咖老闆教煮網咖泡麵。（圖／翻攝YouTUbe／在家做生魚片）



第三步為打一顆雞蛋在鍋裡，並且使用夾子撥水，避免雞蛋黏底，接著再開中火、計時2分鐘，若想自行添加其他食材，可以在這個步驟時添加。等到雞蛋煮得差不多，就可以再把麵放入鍋中烹煮，湯滾了以後就可以出鍋，這樣一來就有好吃的網咖泡麵了。

影片至今已有19萬觀看，不少網友對此感到震驚，發現作法與居家常用的方式不同，因此直呼「完全長知識，難怪味道不一樣」、「不愧是專業的，看起來就有網咖泡麵的味道」、「太強了！隔著螢幕都能聞到網咖」、「突然就接受網咖泡麵的價格了」、「誰說網咖要放毒品才有人進去？我看完這個也想進去吃」。