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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全國正副議長聲援周典論　賴瑞隆：不認同政治力干涉司法

▲▼民進黨立法院黨團召開 還要鬥下去嗎 朝野該對話吧 記者會 柯建銘 吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團舉行記者會回應輿情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣議長周典論因「郭台銘連署案」涉違反《總統選舉罷免法》遭起訴，自去年底收押至今，今（3日）國民黨籍的各縣市正副議長聚集在新北市議會聲援周。對此，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，《刑事訴訟法》對於羈押與延押時間、被告人權規定相當清楚，且延押也不是無限期；同黨立委賴瑞隆則指，人民不會認同政治力干涉司法。

針對媒體詢問，傳出檢方偵訊周典論時提及「上面要辦」引發爭議一事，民進黨立法院黨團總召柯建銘上午在黨團記者會直言，沒有人敢講這種話，什麼「上面要辦」？這件事情絕對是尊重司法，周典論可以去抗告，這件事情尊重司法程序就可以了。

莊瑞雄則說，到底有沒有羈押之必要，在《刑事訴訟法》規定的非常清楚，檢方羈押時間是固定，院方延押也不是無限期，針對司法偵辦當中的案件，黨團沒有辦法做過多評論，而該法對被告人權的規定非常清楚，該延押、或者沒有延押的必要性，只能由院方做判斷，黨團尊重司法的裁決。

柯建銘補充，剛剛媒體問「上面交代」這句話有問題，這有什麼證據？不可能（這樣講），這種說法是國民黨混淆視聽、亂講吧？

此外，賴瑞隆受訪補充，賄選貪腐是人民深惡痛絕的，支持司法系統嚴查嚴辦，給國人一個清楚的交代；對於政治人物公開聲援，此舉非常不恰當，特別是這些政治人物本身形象不佳，出來聲援只會讓問題更加嚴重。他說，如果政治人物想要透過政治力的介入來影響司法、干涉司法，人民不會認同。

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