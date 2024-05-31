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社會 社會焦點 保障人權

德商控大立光侵權！雙方到底爭什麼？　檢察官起訴書曝光

▲大立光侵權案！德商轟檢方：遭小偷還不能知被偷多少　求償10億遭拒。（圖／記者許權毅攝）

▲大立光公司侵權案，德商公司負責人Olaf Munkelt今天親自來台出庭。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、許權毅／台中報導

德商MVTec公司（下稱德商公司）控訴光學鏡頭大廠大立光公司（下稱大立光）盜用其開發的「HALCON」軟體，案經檢方調查，大立光黃姓研發總處長等10人，被依違反著作權法等罪嫌起訴。今天（31日）首度開庭，德商公司負責人Olaf Munkelt更親自來台出庭，然而雙方到底在爭執什麼，讓負責人跨海親自出庭，《ETtoday新聞雲》詳細解析檢方起訴書內容。

據了解，德商MVTec所擁有的技術「HALCON」軟體，是專門校正鏡頭所用，該技術僅有美國、荷蘭以及此案中的德國MVTec公司擁有，又以德商MVTec的技術最為成熟，容易操作。而大立光所出品的鏡頭，都需要先使用該軟體，才能出售給iPhone鏡頭，換言之，是大立光出產鏡頭的關鍵軟體之一。

起訴書指出，本案分別有10人遭到起訴，分別為黃姓研發部總處長，負責管理大立光公司機構設計部、製程開發部、軟體部、影像部、電控部等5部門；陳姓副處長，協助黃管理相關部門；另外8人為黃姓課長、翁姓經理、謝姓課長、謝姓副理、黃姓組長、連姓工程師、許姓工程師、魏姓組長（已離職）。

檢方查出，Halcon以軟體功能、規格、售價的不同，分為開發版及運行版，開發版可供買方使用全部功能，運行版只能使用部分功能。

客戶購買「nodelocked（單機版）授權」的Halcon軟體時，僅能在有該授權的電腦上安裝並使用該軟體，該電腦會使用特定硬體零件的Host ID（即每台電腦ID位址只能使用1個軟件的金鑰），若客戶選擇不可分離的Host ID作為軟體的授權形式，就只能將Halcon軟體安裝在有德商MVTec公司授權的mac位址的電腦上執行。

客戶在採購Halcon軟體時，提供相對應的mac位址作為Host ID，供德商MVTtec公司產出授權檔案予Host ID，德商公司再將該授權檔案傳送給代理商或客戶，使德商公司及Halcon軟體得以辨識該電腦已取得合法授權而提供功能予使用者。

大立光自2005年起至2020年間，曾向德商在台代理商某儀器股份公司採購單機版授權的Halcon軟體開發版，由大立光於採購時提供相對應的mac位址數量，經德商公司認證後授權使用。

2012年9月間，大立光曾向德商採購單機版授權的Halcon軟體開發版，當時大立光選擇以使用不可分離的Host ID作為軟體的授權形式向德商採購，並於2012年9月19日提供1組網卡mac位址，作為採購1套單機授權的開發版，德商公司僅同意授權該開發版安裝在該mac位址上。

2018年12月，德商公司要求新亞洲儀器公司須嚴格審核Halcon軟體試用版序號的發放，某儀器公司中區蔡姓業務員，即於同年月17日晚間6時許，寄發電子郵件給予謝、陳，向他們表示試用版序號僅提供到2019年1月，至2019年2月起就不再寄送試用版序號。謝在17日晚間7時許，通知黃、許等人。

大立光生產部程姓管理人員於2018年12月21日，詢問翁有關Halcon軟體的後續估量使用，同日下午3時許，通知翁、謝、謝、張等人，有關到明年2月就不再寄送試用版序號等情，並提醒如屆時沒有序號，可能會影響大量機台稼動（產能利用率），請其等檢視線上有哪些機台是缺少Halcon軟體而須補購。

張在2018年12月22日下午2時許，與翁討論軟體的需求及年度需求合約量，預計當日隨即回報，謝同日下午指示黃，統計目前使用軟體的機種及數量。

黃於2018年12月22日下午4時許，寄發主旨為driver打包、內容為VirtualBox軟體官網的電子郵件，指示陳打包成windows可以安裝的檔案，再於同日傍晚6時許，指示陳、翁暫緩向生管部提出合法採購Halcon軟體的申請，並研究出通過以VirtualBox軟體其中的安裝檔，安裝在電腦Windows作業系統而產生的虛擬網卡，供Halcon軟體驗證該電腦使用者是否合法取得授權，以此方法規避Halcon軟體原廠驗證機制。

由黃指示魏向謝索取1組正式mac位址及halcon軟體產生的dat檔，謝則提供相對應的檔案及位址，給予黃、魏等人，經過多次測試排除異常、確認此方式可規避原廠驗證並使用後，黃於2019年1月8日上午，以電子郵件指示林以侵權方式將軟體安裝到母碟內，使該母碟對拷之未獲授權的大立光公司機台，得以使用Halcon開發版功能。

檢方去年3月4日，經大立光公司同意，到場勘驗產線機台；去年8月11日，由檢調持搜索票，至黃的大立光公司內的辦公座位及置物櫃，扣得母碟20顆、電腦資料2片、及電子郵件資料等。

黃男於檢方訊時否認犯行，辯稱他當時是建議遇到網路卡故障，無法授權使用Halcon軟體，安裝VirtualBox虛擬網卡驅動程式，並在背景執行其等自行撰寫之Windows機碼修改檔，將VirtualBox虛擬網卡對應mac位址修改成該機台原本授權的位址，不確定這樣的修復方式是否有被使用、也不知道公司線上機台是使用母碟複製的方式進行安裝等語。

不過檢方查到，黃確於電子郵件中指示翁，「網卡先不用急著買，等那邊測試，如果沒辦法成功，再開請購。可指定mac的虛擬網卡安裝成功讓Halcon測試版跑跑看，如果可以的話就省掉一件麻煩事。」

檢察官認為，黃等10人明知大立光公司採購用於機台使用的Halcon軟體，其合法授權方式為「1軟體綁定1mac位址」，竟意圖為自己或第三人不法之所有，基於擅自以重製的方法侵害他人的著作財產權，依著作權法、偽造文書、詐欺等罪嫌起訴。

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關鍵字：

大立光德商MVTec侵權起訴著作權法

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