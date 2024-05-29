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玩當沖慘賠！北市女銀行員「盜走客戶430萬」　神鬼手法曝

▲防疫保單,壽險業,淨值,增資,金管會,產險,金融業,銀行,保險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

 ▲北市國泰世華蘭雅分行陳姓女行員因當沖失利，以偽簽等手法A走客戶共430餘萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

國泰世華蘭雅分行前交易櫃員陳女從2022年12月至2023年6月，擅自拿客戶印鑑多蓋取款憑證，更將客戶資料重建在自己存摺磁條，偽冒客戶簽名取款，及代收信用卡或房屋稅未即時入帳等手法挪用，挪用61名客戶共430萬餘元，此舉害銀行遭金管會開罰800萬。士林地檢署偵結，依違反銀行法將她起訴。

陳女在2019年至2023年6月間任職約4年的銀行行員，因投資失利，從2022年12月間至2023年6月間，利用客戶臨櫃辦理存提款，拿到存摺、印章機會，私自多蓋一張取款憑證，等客戶離開後才向主管提出審核，使主管陷於錯誤核章，以此盜領款項。

陳女以為神不知鬼不覺，直到去年6月29日分行接到沈姓客戶反應疑遭盜領款項，銀行追查下，才知竟是自己人，陳女見紙包不止火坦承一切。

檢方追出，陳員利用客戶繳稅、勞健保機會，涉違背職務侵占款項49次、得手98萬餘元，及客戶繳信用卡費時，收受款項後侵占入己共17次，得手174萬餘元。

陳女僅花7個月，以72次不法手段得手430萬5136元，依行使偽造私文書、銀行職員背信等罪將她起訴，同時建請法院審酌陳女自白，且已繳回部分犯罪所得，其餘達成分期還款協議，列入量刑考量。

國泰世華銀行今年2月發佈新聞稿指出，第一時間主動清查可能受影響的客戶，以確保客戶權益，並向主管機關通報重大偶發事件，並解僱陳姓女櫃員，全案依法函送士林地檢署。

然而，金管會認國泰世華未落實執行磁條重建覆核機制、未落實執行代收稅款章戳保管、代收信用卡款作業程序，及未確實督導員工遵守行為準則，顯示國泰世華銀未能執行內控，懲處800萬元。

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