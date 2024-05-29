學者憂「國會調查權」干涉司法　致關說合法化

▲《立法院職權行使法》審議過程，綠委在議場內釋放氣球，藍委則試圖阻擋。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會三讀修正《立法院職權行使法》、《刑法》部分條文，引發社會對國會擴權的擔憂。東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示，台灣即將擁有可以媲美獨裁國家的立法委員，未來將可以隨時調閱「正在調查中」的司法案件，讓「關說」成為合法行為。

陳方隅表示，《立法院職權行使法》修正案三讀，代表未來立委將可以隨時調閱正在調查中的司法案件，隨時將官員抓去關，隨時把一般人民或公司行號負責人叫去立院，要求交出營業相關秘密，同時也可以正大光明請國安、軍事單位交出密件資料，「他們可以做一切自己想要做的事情」、「如果立委不滿意，就是藐視國會」。

陳方隅擔憂，台灣即將擁有「媲美獨裁國家的立法委員」。他預言，不難聯想，國民黨團總召傅崐萁未來恐將以《立法院職權行使法》作為令箭，直接將手伸進正在偵辦中的司法案件，以立法權干涉司法權，再現威權復辟。

民進黨立委王定宇則回顧傅崐萁昨晚發言表示，傅崐萁過去因為違法炒股、內線交易被判刑，卻厚臉皮宣稱自己是《刑法》100條政治犯，甚至藉此與民眾黨團總召黃國昌聯手強推黑箱立委擴權法案，根本是「更生人的復仇立法」。