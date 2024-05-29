超跑騙局狂詐被打斷腿！洗錢大亨也「背鍋」　真相竟是小弟幹的

▲涉洗錢、88會館富商郭哲敏其手下李冠濰，遭數名投資人控以買空賣空、一車多賣方式吸金詐騙，士林地檢署偵結起訴。（圖／翻攝自Facebook／李冠濰）

記者黃宥寧／台北報導

真相曝！綽號「小明」的88會館負責人郭哲敏，昔小弟李冠濰遭控以一車多賣、買空賣空方式吸金詐騙，李稱錢都被小明拿走，被害人提告詐欺獲不起訴向高檢署聲請再議，案子發回續查。士林地檢署經1年縝密調查後，將主嫌李冠濰、郭政德、劉峻岫依違反銀行法等罪起訴；百億總裁莊周文、網紅前夫張旭昇等11人獲不起訴。

起訴指出，李冠濰原在桃園以租賃車、機場接送為業，但因其公司經營不善，財務困窘、積欠司機薪水等費用、債信不佳，2020年1月將公司搬到北市內湖區成立「威登租賃公司」轉型買賣超跑，以出售車輛可獲取高額利益為誘餌誆騙投資人，透過友人牽線認識保養廠副廠長郭政德。

心懷不軌的李與郭2人開始向林、黃、趙、游等人，以投資酒類、退役車、買賣高級跑車等虛偽投資名目，允諾一定可獲得高額報酬，趙等人也陸續轉帳。

▲斷腿小弟李冠濰一車多賣遭起訴。（合成圖／翻攝自當事人臉書）

2019年11月起，李無法依約給付投資利潤給投資人們，且想繼續拐騙資金，竟在辦公室製作假解約書等，偽載其為經手豪車車牌號、結算金額等傳給投資人取信，涉非法吸金、詐欺。

然而，李明知2006年出廠的保時捷GT3RS已650萬出售給趙姓投資人，趙也連同另輛718GTS車輛，一同匯款1000萬至威登帳戶內，並約定2021年1月取車，但李卻與不知情的王姓買家約定以1000萬價金，擅自將2輛車變賣並登記給王，將千萬花用殆盡。趙得知後又支付400萬給王，將車輛回復登記其名下。

▼百億拿督總裁莊周文涉經營線上博弈與洗錢，不法獲利594億餘元，台中地院審理中。（ETtoday資料照）

誇張的是，李瀕臨跳票邊緣，得知「百億拿督總裁」莊周文涉組織案遭台中地檢署扣押10輛超跑，得向中檢繳交1億5000萬才能解除扣押，李認有機可趁，主動向中間人稱可協助，藉此取得遭扣押車輛照等，再向劉姓投資人佯稱「此為1億5000萬」投資案，已取得車輛買賣權限，只要投資金額即可按預估出售獲利3000萬比例分潤，劉誤信後，陸續匯款。

李、郭聯手以買賣勞斯萊斯行詐術詐得施姓投資人6590萬，施得知被騙後，傳訊恐嚇2人返還款項，但2人沒錢則向趙姓投資人以「搶車中」可3天返還，得手100萬，又與林姓投資人要求出借2000萬現金度過難關，東誆西騙還款給施。

▼滿屋名車全是騙局。（圖／翻攝自Facebook／李冠濰）

威登副總經理劉峻岫明知李冠濰無力清償債務且償還意願，依詐欺犯意，簽發假銀行支票給投資人，又以繪圖軟體偽造威登銀行帳戶內有3850萬餘額存款給被害人看，佯裝仍有能力償還假象，直到被害人跳票才知道受騙。

狡詐的李以「後金補前金」騙局吸金，案發後甩鍋給當時在逃的郭哲敏，所幸細心承辦檢察官多次傳喚被害人，釐清案發過程，經1年多時間抽絲剝繭後，認李、郭、劉聯手詐得1億6000餘萬元，依共同違反《銀行法》第29條之1、第29條，而涉犯第125條第1項非法吸金、刑法詐欺等罪起訴。

▼郭哲敏小弟張旭昇在超跑吸金案也淪為被告。（資料照／記者陳以昇攝）

另被告莊周文、張旭昇等12人遭控涉偽造文書等罪，檢方經證人證述、被告所有房屋、土地等，認被告主觀上不知情有何不法所有意圖，客觀上有何參與李冠濰騙局，依罪嫌不足予以不起訴。告訴人收到不起訴處分書後，10日內敘述不服理由得聲請再議。

本月17日新北地院開庭，傳喚88會館檢舉人之一的威登租賃負責人李冠濰作證，李指稱郭哲敏才是威登金主，以超跑洗錢，當初雙方鬧翻郭要他還6千萬，但他還不出來遭押走打斷腿，連公司也沒了，才會出面檢舉；郭則反駁是李拿他們的車貸款涉詐欺，才會出手教訓。如今士林地檢署查出李冠濰就是威登超跑吸金案主謀，已打破其謊言。